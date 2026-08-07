Đình Bắc lập cú đúp, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam thắng Campuchia 3-1, giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng A. Theo Đình Bắc, tuyển Việt Nam có hàng công chất lượng, cạnh tranh sòng phẳng và ai ghi bàn cũng đều vì thành tích chung của tập thể.

"Tôi nghĩ tuyển Việt Nam bây giờ có rất nhiều tiền đạo tốt. Không chỉ là tiền đạo, các vị trí khác đều có người giỏi. Tôi nghĩ áp lực cạnh tranh giúp bản thân hoàn thiện nhiều hơn, tập luyện chăm chỉ hơn. Sự cạnh tranh sòng phẳng giúp tôi có cơ hội thi đấu hết mình và đóng góp cho toàn đội", Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc lập cú đúp, được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: S.N

"Bản thân tôi trước trận đấu luôn mong muốn tuyển Việt Nam nâng cao tinh thần đoàn kết, hướng đến chiến thắng nhiều hơn để giành kết quả tốt nhất. Khi thi đấu trên sân, tôi chỉ nghĩ tới chiến thắng chứ không phải là ghi bao nhiêu bàn.

Tôi nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người hâm mộ. Đó là động lực rất lớn mỗi khi thi đấu trên sân, từ đó tôi muốn bản thân mình cố gắng thi đấu tốt hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng của mọi người", Đình Bắc cho biết.

Nói về khoảnh khắc ăn mừng đặc biệt sau khi ghi bàn thắng thứ hai, Đình Bắc hóm hỉnh: "Tôi nghĩ là mặt cỏ đẹp quá. Rất lâu rồi tuyển Việt Nam mới trở lại thi đấu ở đây".

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