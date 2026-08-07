Video bàn thắng Việt Nam 3-1 Campuchia (nguồn: FPT Play)

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia trên sân nhà. Đội bóng áo đỏ chủ động kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi đối thủ tập trung phòng ngự với số đông.

Phút 18, Đình Bắc mở tỷ số sau pha đoạt bóng bên phần sân Campuchia, đột phá vào vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Salim Koy. Việt Nam tiếp tục tạo sức ép nhưng không thể gia tăng cách biệt trong hiệp một.

Đình Bắc có trận đấu chói sáng - Ảnh: SN

Sang hiệp hai, Campuchia bất ngờ gỡ hòa ở phút 71 nhờ công Iago Bento sau tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, Xuân Son giúp Việt Nam tái lập lợi thế ở phút 84 khi pha truy cản của hậu vệ Campuchia vô tình đưa bóng vào lưới.

Đến phút 89, Đình Bắc hoàn tất cú đúp với pha lốp bóng tinh tế, ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với 10 điểm, đứng đầu bảng A và giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Ghi bàn:

Việt Nam: Đình Bắc (18', 89'), Vakhim Im (85', phản lưới)

Campuchia: Bento (72')

Đội hình ra sân

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Xuân Mạnh (Văn Hậu 80'), Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Hoàng Đức (Xuân Son 46'), Thành Long, Tiến Anh; Quang Hải (Việt Cường 79'), Đình Bắc, Hai Long (Tài Lộc 65').

Campuchia: Salim Koy (1), Sovann Ouk (18), Vakhim Im (24), Dimong Sophal (3), Makara Tum (15), Ty Sa (17), Samuel Bong (8), Ogawa Yudai (6), Hikaru Mizuno (5), Sokmeng Chea (26), Soknet Hav (14)