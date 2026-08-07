Video bàn thắng Việt Nam 3-1 Campuchia (nguồn: FPT Play)
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Tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia trên sân nhà. Đội bóng áo đỏ chủ động kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi đối thủ tập trung phòng ngự với số đông.
Phút 18, Đình Bắc mở tỷ số sau pha đoạt bóng bên phần sân Campuchia, đột phá vào vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Salim Koy. Việt Nam tiếp tục tạo sức ép nhưng không thể gia tăng cách biệt trong hiệp một.
Sang hiệp hai, Campuchia bất ngờ gỡ hòa ở phút 71 nhờ công Iago Bento sau tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, Xuân Son giúp Việt Nam tái lập lợi thế ở phút 84 khi pha truy cản của hậu vệ Campuchia vô tình đưa bóng vào lưới.
Đến phút 89, Đình Bắc hoàn tất cú đúp với pha lốp bóng tinh tế, ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với 10 điểm, đứng đầu bảng A và giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.
Ghi bàn:
Việt Nam: Đình Bắc (18', 89'), Vakhim Im (85', phản lưới)
Campuchia: Bento (72')
Đội hình ra sân
Việt Nam: Lê Giang Patrik, Xuân Mạnh (Văn Hậu 80'), Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Hoàng Đức (Xuân Son 46'), Thành Long, Tiến Anh; Quang Hải (Việt Cường 79'), Đình Bắc, Hai Long (Tài Lộc 65').
Campuchia: Salim Koy (1), Sovann Ouk (18), Vakhim Im (24), Dimong Sophal (3), Makara Tum (15), Ty Sa (17), Samuel Bong (8), Ogawa Yudai (6), Hikaru Mizuno (5), Sokmeng Chea (26), Soknet Hav (14)
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho ĐT Việt Nam trước Campuchia. Kết quả này đưa thầy trì HLV Kim Sang Sik có được 10 điểm để tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng A.
89'
Đình Bắc lập cú đúp cho ĐT Việt Nam
Thành Long thực hiện pha treo bóng ra phía sau hàng phòng ngự Campuchia để Đình Bắc băng xuống, anh lốp bóng qua đầu thủ môn Salim Koy, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
85'
Vakhim Im phản lưới nhà, ĐT Việt Nam dẫn 2-1
Pha phối hợp ăn ý của ĐT Việt Nam, Xuân Son xâm nhập vòng cấm rồi nỗ lực dứt điểm đưa bóng đi không như ý. May cho đội bóng áo đỏ khi Vakhim Im trong nỗ lực lao về phòng ngự đã vô tình phá bóng về lưới nhà.
82'
Việc Campuchia kéo toàn bộ đội hình về chơi phòng ngự khiến ĐT Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội khách.
80'
HLV Kim Sang Sik rút Quang Hải và Xuân Mạnh ra nghỉ và tung tiền đạo Việt Cường cùng Văn Hậu vào sân.
77'
ĐT Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc gây sức ép về phía khung thành Campuchia.
72'
Campuchia bất ngờ gỡ hòa 1-1
Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, cầu thủ có gốc Brazil Bento dùng sức mạnh vượt qua Xuân Mạnh rồi dứt điểm về góc gần đánh bại thủ thành Lê Giang.
69'
Đình Bắc khéo léo vượt qua cầu thủ Campuchia rồi căng ngang hơi sâu so với đà băng vào của Xuân Son, bị thủ môn Salim Koy cản phá.
65'
HLV Kim Sang Sik rút tiền vệ Hai Long ra nghỉ và tung vào sân Tài Lộc. Ở trận đấu cùng giờ, Singapore có bàn gỡ hòa vào lưới của Indonesia.
60'
Cầu thủ mới vào sân bên phía Campuchia Sokha tung ra cú sút bất ngờ bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, thủ môn Patrik Lê Giang có phần bất ngờ nên để vuột khỏi tay. May cho ĐT Việt Nam khi trái bóng đi ra ngoài khung thành.
57'
Đình Bắc căng ngang từ cánh trái vào trong, Xuân Son bị lỡ đà nhưng cơ hội đến với Tiến Anh, tiếc rằng cú đặt lòng của anh đập vào người cầu thủ đội khách bay vọt xà.
55'
Hàng thủ của ĐT Việt Nam chao đảo trước pha tấn công của Campuchia. May cho đội chủ nhà khi Xuân Mạnh kịp thời giải vây.
48'
Những phút đầu hiệp hai các cầu thủ Campuchia nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia có bàn mở tỷ số vào lưới của Singapore.
46'
Ngay đầu hiệp hai, HLV Kim Sang Sik rút tiền vệ Hoàng Đức ra nghỉ để tung tiền đạo Xuân Son vào sân.
Hết hiệp 1
Hiệp một trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía tuyển Việt Nam. Trận đấu cùng giờ giữa Singapore và Indonesia vẫn có tỷ số hòa 0-0.
43'
Thời lượng kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam là vượt trội, trong khi Campuchia có một vài tình huống lên bóng, ít nhiều gây ra khó khăn cho hàng thủ áo đỏ.
37'
Đội bóng áo đỏ duy trì sức ép liên tục lên phần sân của Campuchia, cơ hội cũng xuất hiện nhiều hơn nhưng Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội vẫn thiếu một chút tốc độ và sự chính xác.
34'
Thủ thành Patrik Lê Giang lao ra rất nhanh, phá bóng ngay trước khi tiền đạo Campuchia có thể dứt điểm. Trong tình huống này bộ đôi trung vệ của ĐT Việt Nam bị qua mặt.
22'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Đình Bắc nhưng pha dứt điểm chìm đưa bóng đi đúng vị trí của thủ môn Campuchia.
18'
Đình Bắc mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Xuất phát từ pha pressing thành công của ĐT Việt Nam, Đình Bắc nhận đường chuyền của đồng đội. Tiền đạo của CAHN đột phá dũng mãnh trước sự theo kèm của 3 cầu thủ Campuchia rồi sút tung lưới đội khách.
13'
Thành Chung bất cẩn khi nhận được chuyền của Xuân Mạnh, anh bị Samuel Bong đoạt mất bóng rồi dẫn vào vòng cấm. May cho đội chủ nhà khi thủ thành Lê Giang lao ra thu hẹp góc sút khiến cầu thủ mang áo số 8 của Campuchia dứt điểm vọt xà ngang.
11'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Campuchia.
5'
Được đánh giá cao hơn, lại được chơi hơn người, ĐT Việt Nam nhập cuộc chủ động nhưng không ồ ạt.
20h00
Trọng tài chính người Hồng Kông (TQ) thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng thời điểm này, cặp đấu giữa chủ nhà Singapore và Indonesia cũng được khởi tranh.
19h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, đội chủ nhà ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi các cầu thủ Campuchia mặc quần áo màu xanh.
19h40
19h30
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
19h10
18h46
18h40
18h20
Phong độ & Lịch sử đối đầu
Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 4, hòa 1, ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.
Phong độ Campuchia: Trong 5 trận gần nhất, Campuchia thắng 3, thua 2, ghi 11 bàn và để thủng lưới 7 lần.
Lịch sử đối đầu: Việt Nam hoàn toàn áp đảo Campuchia trong 5 lần gặp gần nhất với thành tích toàn thắng, trong khi Campuchia chưa có được trận hòa hay chiến thắng nào trước đối thủ.
17h56
Tuyển Việt Nam đang có lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Indonesia ngay trên sân khách.
Sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang Sik dẫn đầu bảng A với 7 điểm, ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới, sở hữu hiệu số vượt trội +10. Singapore cũng có 7 điểm nhưng xếp sau với hiệu số +3, trong khi Indonesia đứng thứ ba với 6 điểm.
Ở lượt đấu cuối, Việt Nam tiếp đón Campuchia trên sân nhà, còn Singapore và Indonesia phải đối đầu trực tiếp. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển áo đỏ chắc chắn giữ ngôi đầu bảng với 10 điểm. Ngay cả khi hòa, Việt Nam vẫn giành quyền vào bán kết.
Về lý thuyết, Việt Nam chỉ có thể bị loại nếu thua Campuchia với cách biệt cực lớn, đồng thời Indonesia thắng Singapore và tạo ra sự thay đổi về hiệu số. Đây là kịch bản gần như không tưởng khi Campuchia đã hết cơ hội đi tiếp.
Mục tiêu của tuyển Việt Nam lúc này không chỉ là vượt qua vòng bảng, mà còn hướng tới vị trí dẫn đầu để tránh gặp Thái Lan – đội bóng đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng B – ở bán kết ASEAN Cup 2026.
18h00
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Đội hình đều đạt trạng thái thể lực tốt. Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc đã hoàn toàn bình phục, sẵn sàng thi đấu.
Campuchia: Taing Bunchhai là trường hợp đáng chú ý phải rút lui vì chấn thương. Ngoài ra, một số gương mặt giàu kinh nghiệm như Keo Soksela, Nick Taylor hay Min Ratanak không góp mặt trong danh sách dự giải. Đội hình hiện tại gần như không có thêm ca chấn thương mới.