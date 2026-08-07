Video Đình Bắc ấn định tỷ số 3-1 cho ĐT Việt Nam (nguồn: FPT Play)
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Ghi bàn:
Việt Nam: Đình Bắc (18', 89'), Vakhim Im (85', phản lưới)
Campuchia: Bento (72')
Đội hình ra sân
Việt Nam: Lê Giang Patrik, Xuân Mạnh (Văn Hậu 80'), Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Hoàng Đức (Xuân Son 46'), Thành Long, Tiến Anh; Quang Hải (Việt Cường 79'), Đình Bắc, Hai Long (Tài Lộc 65').
Campuchia: Salim Koy (1), Sovann Ouk (18), Vakhim Im (24), Dimong Sophal (3), Makara Tum (15), Ty Sa (17), Samuel Bong (8), Ogawa Yudai (6), Hikaru Mizuno (5), Sokmeng Chea (26), Soknet Hav (14)
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