Trên sân Mỹ Đình tối 7/8, tuyển Việt Nam giành 3 điểm trọn vẹn trước Campuchia, với cú đúp Đình Bắc cùng bàn phản lưới của Vakhim Im.

Với kết quả này, tuyển Việt Nam xếp nhất bảng A với 10 điểm, vào bán kết gặp đội đứng nhì bảng B. Trận thắng cũng giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thiết lập kỷ lục mới về số trận bất bại.

Tuyển Việt Nam bất bại ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Theo đó, “Những chiến binh sao vàng” có 22 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik, trong đó có 19 trận thắng, 3 hòa. Đây là thành tích chưa từng có với bóng đá Việt Nam, ngay cả dưới thời người tiền nhiệm Park Hang Seo.

Chuỗi trận ấn tượng của tuyển Việt Nam bắt đầu từ trận hòa 1-1 với Ấn Độ vào tháng 10/2024. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik bất bại ở chiến dịch vô địch ASEAN Cup 2024, vòng loại Asian Cup 2027, các trận giao hữu quốc tế chính thức (FIFA Days) và hiện tại là vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Với những gì đã thể hiện, tuyển Việt Nam đầy tự tin bước vào trận bán kết. Đối thủ Xuân Son và các đồng đội sẽ được xác định sau khi bảng B kết thúc vòng bảng vào ngày 8/8.

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