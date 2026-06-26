Chiều 26/6, tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Dù đội tuyển có gần 1 tuần tập luyện, nhưng quân số vẫn chưa đầy đủ.

Theo đó, 2 cầu thủ vắng mặt ở buổi tập chiều nay là trung vệ Duy Mạnh và tiền vệ Ngô Đăng Khoa. Cả hai ở lại khách sạn tập theo giáo án riêng của bác sĩ.

Trong 2 cái tên không xuất hiện ở tuyển Việt Nam, tân binh Đăng Khoa vẫn chưa có buổi tập nào kể từ ngày tập trung. Cầu thủ CLB CA TP.HCM đang nỗ lực tập hồi phục để có thể sớm trở lại cùng các đồng đội.

Tuyển Việt Nam chưa có đủ quân số. Ảnh: Hải Hoàng

Nói về đợt tập trung lần này, trung vệ Nhật Minh cho biết: "Tôi nghĩ là trong thời gian vừa rồi giải quốc gia có sự cạnh tranh và vừa kết thúc, vì thế mọi người vẫn còn đang mệt. Ngoài ra một phần do thời tiết cũng khá khắc nghiệt ở Hà Nội nên dẫn đến tình trạng mệt mỏi.

Với một cầu thủ trẻ, thể lực của tôi vẫn đảm bảo để phục vụ cho đội tuyển tốt nhất. Chúng tôi mới chỉ trải qua được 3 - 4 buổi tập nên HLV, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ hỗ trợ cho nhau và rất đoàn kết. Tuyển Việt Nam tập trung khá nhiều cầu thủ nên không ảnh hưởng nhiều lắm đến chất lượng của buổi tập".

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc đợt tập luyện tại Hà Nội, tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển thi đấu ba trận đấu tập với các “quân xanh” được lựa chọn phù hợp với yêu cầu giáo án của BHL, qua đó rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu khu vực, tuyển Việt Nam ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7 trên sân khách.