"Tôi nghĩ mọi người, không chỉ riêng HLV mà cả gia đình cũng kỳ vọng rất nhiều vào tôi. Vì vậy, tôi ở đây để làm điều tốt nhất cho đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi nghĩ tất cả đều biết về phong cách, biết về những gì tôi có thể làm cho đội tuyển. Tôi ở đây chỉ để giúp đỡ đội bóng thôi", Xuân Son chia sẻ.

"Thú thật là tôi vừa trở lại sau một chấn thương nặng, bị gãy chân nên không dễ để đạt được 100% phong độ. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy thể lực của mình đã ổn, rất tốt. Tôi cố gắng ghi bàn, cố gắng giúp đội bóng bằng các đường kiến tạo. Tôi không biết HLV cần gì ở mình, nhưng tôi làm hết sức", tiền đạo sinh năm 1997 khẳng định.

Xuân Son hạnh phúc khi cống hiến cho tuyển Việt Nam. Ảnh: V.A

Tại tuyển Việt Nam, Xuân Son là tiền đạo chủ lực. Anh đặt mục tiêu giành danh hiệu Vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026. Chân sút CLB Thép Xanh Nam Định nói: "Mục tiêu của tôi vẫn vậy, đó là Vua phá lưới. Nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng. Bạn biết đấy, nếu tôi là Vua phá lưới mà tuyển Việt Nam không giành được cúp vô địch thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, nó không quan trọng. Chiếc cúp mới là quan trọng nhất, còn các danh hiệu cá nhân tính sau. Với tôi, tôi muốn giành chức vô địch này một lần nữa".

Bên cạnh sự chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, Xuân Son cũng dành thời gian cổ vũ cho đội bóng quê hương Brazil. Anh rất háo hức khi đội nhà gặp Nhật Bản ở vòng knock-out.

"Tôi nghĩ đó là một trận đấu tuyệt vời. Nói thật là tôi rất muốn xem trận này. Tôi nghĩ đội chơi tốt nhất sẽ thắng. Tôi cũng hy vọng bóng đá Nhật Bản tiến bộ hơn nhiều. Nhưng tôi muốn Brazil thắng trận này, có thể là 2-0", Xuân Son chốt lại.