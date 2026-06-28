Thử thách

Sau gần 1 tuần hội quân, tuyển Việt Nam vẫn chưa có đầy đủ quân số để tiến hành tập luyện, thực hiện giáo án được HLV Kim Sang Sik và các cộng sự lên kế hoạch.

Dù chủ động và có kế hoạch ứng phó tình huống vốn thường xuyên xảy ra ở mỗi đợt hội quân, nhưng việc có quá nhiều học trò chưa thể tham dự các buổi tập đương nhiên cũng đẩy HLV người Hàn Quốc vào thế khó khăn.

Tuyển Việt Nam chưa đủ quân số để tập luyện

Giáo án tập luyện phải thay đổi nhằm phù hợp với tình hình thực tế, quỹ thời gian lắp ghép đội hình, hoàn thiện lối chơi bị rút ngắn… chắc chắn là điều mà ông Kim Sang Sik không hề mong muốn, đặc biệt thời điểm hiện tại cần thử nghiệm một số tân binh.

Khó khăn nhưng rõ ràng thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng không thể mạo hiểm và đành mong chờ các học trò sớm trở lại trong thời gian sớm nhất.

Cơ hội cho HLV Kim Sang Sik

Không một HLV nào mong muốn các học trò của mình chấn thương hay đội nhà chưa thể có bước chuẩn bị tốt nhất cho mọi giải đấu. Tuy nhiên, trong tình thế không thể khác bắt buộc phải thích nghi cũng như tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực hơn.

Hướng tích cực nhất có thể dành cho HLV Kim Sang Sik vào thời điểm hiện tại chính là việc một số cầu thủ chưa thể ra sân có thể mang đến cơ hội cho những người khác và chính chiến lược gia đến từ Hàn Quốc.

HLV Kim Sang Sik có cơ hội đánh giá những phương án B đối với tuyển Việt Nam

Nói rõ hơn, HLV Kim Sang Sik có thêm điều kiện quan sát, thử nghiệm và đánh giá kỹ hơn những phương án vốn ít có cơ hội xuất hiện trong bối cảnh toàn đội sung sức.

Đương nhiên, điều này giúp cho thuyền trưởng người Hàn Quốc có cái nhìn rõ hơn về lực lượng mà ông đang sở hữu nhằm xây dựng kế hoạch hay phương án B cho ASEAN Cup hay các giải đấu phía trước.

Đó không chỉ là cuộc cạnh tranh của từng cá nhân, mà còn là dịp để HLV Kim Sang Sik nhìn rõ hơn chất lượng thực sự của đội hình mình đang sở hữu.

BHL có thể tìm được những phương án mới, hoặc con người dự phòng đủ tin cậy hay ai có thể tạo ra sự khác biệt khi đội nhà rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Nếu nhìn theo góc độ ấy, việc chưa có đầy đủ lực lượng ở những ngày đầu hội quân không chỉ thử thách mà có thể là cơ hội để HLV Kim Sang Sik hoàn thiện điều mà mọi đội bóng mạnh sở hữu: một chiều sâu đủ lớn để không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, đặc biệt trong bối cảnh vài tháng tới tuyển Việt Nam phải đá quá nhiều giải đấu quan trọng. Ông Kim Sang Sik cần tuyển Việt Nam có nhiều phương án về nhân sự hòng chủ động đối mặt với rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào.