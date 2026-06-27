Tuyển Việt Nam vừa công bố Ban cán sự trong đợt tập trung chuẩn bị tham dự ASEAN Cup 2026. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được Ban huấn luyện tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng. Hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son.

Việc được Ban huấn luyện tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng tiếp tục cho thấy vai trò của Nguyễn Quang Hải trong tập thể tuyển Việt Nam. Không chỉ là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng lớn về chuyên môn, tiền vệ sinh năm 1997 còn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, khả năng kết nối các thành viên trong đội và là tấm gương trong tập luyện cũng như sinh hoạt.

Xuân Son lần đầu được làm đội phó ở tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Trong khi đó, Xuân Son lần đầu được bầu vào Ban cán sự tuyển Việt Nam với cương vị đội phó. Điều này không chỉ phản ánh sự hòa nhập ngày càng tốt của anh trong màu áo đội tuyển, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với lực lượng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang tập luyện tại Hà Nội. Xuân Son và các đồng đội sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển thi đấu ba trận đấu tập với các “quân xanh” được lựa chọn phù hợp với yêu cầu giáo án của BHL, qua đó rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu khu vực, tuyển Việt Nam ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7 trên sân khách.