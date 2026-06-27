Khởi đầu trắc trở

Gần 1 tuần hội quân, tuyển Việt Nam tới lúc này vẫn chưa có đầy đủ quân số ở các buổi tập khi khá nhiều cầu thủ vắng mặt vì bị đau nhẹ, hoặc chưa hồi phục sau một mùa giải kéo dài, trong đó tân binh Đăng Khoa chưa ra sân bất cứ buổi nào.

Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang Sik chưa thể triển khai đầy đủ giáo án chiến thuật, những bài phối hợp hay lắp ghép đội hình như mong muốn. Mọi kế hoạch đều phải điều chỉnh để phù hợp với tình trạng thực tế của lực lượng.

Những buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 chưa thể có đầy đủ quân số

Nhìn ở bề nổi, đây rõ ràng không phải sự chuẩn bị lý tưởng cho một giải đấu lớn như ASEAN Cup. Bất kỳ HLV nào cũng muốn có đầy đủ quân số càng sớm càng tốt để xây dựng sự gắn kết, đặc biệt trong giai đoạn tuyển Việt Nam đang có những tân binh cần thử nghiệm.

Việc không thể có đầy đủ quân số cho các buổi tập như đã nói ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của HLV Kim Sang Sik. Dẫu vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn sẽ không mạo hiểm và vẫn đợi các cầu thủ hồi phục hoàn toàn trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.

Sự thận trọng này là cần thiết, bởi chắc chắn HLV Kim Sang Sik đã có những tính toán về lực lượng hiện tại thay vì biến tuyển Việt Nam thành “bệnh viện” và buộc phải thay đổi gọi bổ sung như những lần hội quân trước, trừ trường hợp bất khả kháng.

Nhưng ông Kim Sang Sik không vội

Cuộc đua ở ASEAN Cup 2026 không được quyết định ở giai đoạn tập trung đầu tiên, mà nằm ở thời điểm tuyển Việt Nam bước vào trận mở màn với Timor Leste vào ngày 24/7 tới.

HLV Kim Sang Sik chắc chắn hiểu điều đó. Sau gần hai năm làm việc với bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc không còn xa lạ với thực tế rằng các học trò luôn phải trải qua lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB trước mỗi đợt tập trung.

Nhưng HLV Kim Sang Sik cũng chưa cần quá vội, vì cần giữ mọi thứ tốt nhất cho giải đấu và xa hơn nữa

Vì thế, điều thuyền trưởng người Hàn Quốc đã và đang làm lúc này không phải là đẩy nhanh tiến độ bằng mọi giá, mà kiểm soát rủi ro. Chấp nhận “khởi động chậm” để các cầu thủ hồi phục hoàn toàn sẽ có lợi hơn nhiều so với việc ép trở lại sân tập quá sớm rồi đối mặt nguy cơ tái phát chấn thương.

Với tuyển Việt Nam lúc này, việc chưa đầy đủ quân số để tập luyện chỉ đáng lo nếu HLV Kim Sang Sik bị động. Nhưng như đã nói, thuyền trưởng người Hàn Quốc thường có những dự phòng khi cần thiết phải dùng cung như đang tương đối chủ động với kế hoạch chuẩn bị của mình.

Bởi vậy, việc chưa có đủ quân số ở những buổi tập đầu không nên bị nhìn nhận như một tín hiệu tiêu cực. Điều quan trọng hơn là từng cầu thủ trở lại đúng thời điểm, với thể lực và sự tự tin cao nhất.

Đôi khi, thành công của tuyển Việt Nam chưa cần bắt đầu từ những buổi tập rầm rộ, mà từ sự tỉnh táo để nói "không" với sự nóng vội. Và với HLV Kim Sang Sik lúc này, biết chờ cũng là một cách để tiến xa hơn không chỉ ở riêng ASEAN Cup 2026