Thông tin từ VFF, Ngô Đăng Khoa gặp chấn thương từ khi còn thi đấu tại CLB. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định cầu thủ này bị rách sụn chêm độ 2. Trong những ngày tập trung vừa qua cùng đội tuyển, Đăng Khoa không thể tham gia các buổi tập chuyên môn mà chỉ tập hồi phục và điều trị vật lý trị liệu theo phác đồ của bộ phận y tế.

Theo đánh giá của các bác sĩ, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu khi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, Ngô Đăng Khoa có nguy cơ tổn thương nặng hơn, thậm chí rách sụn chêm độ 3 và phải can thiệp phẫu thuật.

Ngô Đăng Khoa chia tay tuyển Việt Nam.

Trưa 27/6, HLV Kim Sang Sik trực tiếp trao đổi với Ngô Đăng Khoa. Sau khi thống nhất với cầu thủ và bộ phận y tế, chiến lược gia người Hàn quốc cùng Ban huấn luyện quyết định tạo điều kiện để tiền vệ trẻ này trở về CLB tiếp tục điều trị, phục hồi chấn thương.

Như vậy, Đăng Khoa là trường hợp đầu tiên phải nói lời chia tay tuyển Việt Namn trước ASEAN Cup 2026. Hiện tại danh sách đội tuyển còn 27 cầu thủ.

Ngô Đăng Khoa là một trong ba tân binh được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam. Anh sinh ra tại Australia trong gia đình có bố mẹ là người Việt. Cầu thủ này trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá xứ chuột túi trước khi trở về Việt Nam thi đấu cho CLB CA TP.HCM (ghi 4 bàn, có 1 kiến tạo). Đăng Khoa nhanh chóng tạo dấu ấn tại V-League nhờ khả năng xử lý bóng khéo léo, tốc độ cùng tư duy chiến thuật linh hoạt.