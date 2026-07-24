Tuyển Việt Nam khởi đầu đầy thuận lợi tại ASEAN Cup 2026, với chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste. Các bàn thắng của "Những chiến binh sao vàng" được ghi bởi Hoàng Hên (cú đúp), Xuân Son, Quang Hải và Đình Bắc (hat-trick).

Đây là trận đấu Đình Bắc để lại nhiều dấu ấn. Các bàn thắng của anh đều cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén, thể hiện được tốc độ, kỹ thuật, sự khôn ngoan. Nếu không bị trọng tài bắt việt vị ở những phút cuối trong một tình huống nhạy cảm, tiền đạo CAHN đã sở hữu 4 bàn thắng ở trận đấu này.

Đình Bắc tỏa sáng trận mở màn của tuyển Việt Nam. Ảnh: Phan Ích

Dù vậy, với cú hat-trick, Đình Bắc đi vào lịch sử tuyển Việt Nam ở sân chơi ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup và Tiger Cup), khi trở thành cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất trong trận ra quân.

Trước đó, Huỳnh Đức là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Việt Nam ở trận mở màn giải đấu (2 bàn tại Tiger Cup 2002). Sau hơn 2 thập kỷ, Đình Bắc không chỉ ghi nhiều hơn 1 bàn so với vị tiền bối, mà còn có một kiến tạo cùng màn trình diễn 10 điểm.

Ở trận tuyển Việt Nam thắng Timor 7-0, Đình Bắc nhận nhiệm vụ đá chính. Không bỏ lỡ cơ hội, chân sút người Nghệ An có màn thể hiện rất ấn tượng, góp công giúp nhà ĐKVĐ hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời hướng tới việc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026.

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