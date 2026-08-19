Sức nóng của ASEAN Cup 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ tại Thái Lan khi hàng nghìn người hâm mộ nước này đổ xô đi mua vé xem trận chung kết lượt đi, ngay sau khi trận bán kết lượt về kết thúc.

Theo truyền thông Thái Lan, chỉ ít phút sau tiếng còi mãn cuộc khép lại với thất bại 1-2 của đội chủ nhà trước Singapore, lượng lớn cổ động viên đã xếp hàng để sở hữu những tấm vé cho màn so tài tại SVĐ Quốc gia Rajamangala vào ngày 22/8.

Đông đảo CĐV Thái Lan xếp hàng mua vé chung kết lượt đi lúc nửa đêm - Ảnh: Ball Thai Stand

Ban tổ chức phải giới hạn số lượng mua vé, mỗi người chỉ được sở hữu tối đa 4 vé, trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Sự quan tâm lớn từ người hâm mộ xứ Chùa vàng cho thấy sức hút đặc biệt của trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, đối thủ của Thái Lan ở trận tranh ngôi vô địch có thể là tuyển Việt Nam hoặc Malaysia. Trong đó, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và "Voi chiến" luôn được xem là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Thái Lan thua 1-2 trước Singapore ở bán kết lượt về nhưng vào chung kết nhờ thắng chung cuộc 4-3. Ảnh: Ball Thai Stand

Nếu tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết, người hâm mộ khu vực sẽ được chứng kiến màn tái đấu giữa hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Đây không chỉ là cuộc chiến vì danh hiệu mà còn là màn khẳng định vị thế giữa hai nền bóng đá có nhiều duyên nợ.

Trước sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ Thái Lan, trận chung kết ASEAN Cup 2026 tiếp tục hứa hẹn trở thành ngày hội bóng đá lớn của khu vực.

Một số hình ảnh CĐV Thái Lan xếp hàng mua vé lúc nửa đêm:

Ảnh: Ball Thai Stand

Ảnh: Ball Thai Stand

Ảnh: Ball Thai Stand

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