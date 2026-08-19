Truyền thông Thái Lan đồng loạt nhấn mạnh những cột mốc buồn của “Voi chiến” sau thất bại bất ngờ 1-2 trước Singapore tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, dù thầy trò HLV Anthony Hudson vẫn giành quyền vào chung kết.

“Khép lại 16 năm! Tuyển Thái Lan lần đầu thua Singapore trên sân nhà sau 6.117 ngày”, Siam Sport nhấn mạnh.

Thái Lan có trận đấu thất vọng trước Singapore. Ảnh: FAT

Theo tờ báo, thất bại tại Rajamangala “khiến Thái Lan phải chia tay một thành tích rất ấn tượng mỗi khi tiếp đón Singapore. Trước đó, họ đã không thua đối thủ này trên sân nhà suốt 16 năm 9 tháng”.

“Trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, Thái Lan giành 8 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trước ‘Những chú sư tử’ ở mọi đấu trường, đồng thời duy trì thành tích bất bại khi tiếp Singapore kể từ năm 2009”.

Siam Sport thống kê: “Lần gần nhất Singapore có thể đánh bại Thái Lan ngay trên đất Thái trước trận đấu này là tại vòng loại Asian Cup 2011, ngày 18/11/2009.

Khi ấy, Singapore thắng 1-0 nhờ bàn duy nhất của Aleksandar Duric.

Kể từ đó, Thái Lan chưa từng thua Singapore trên sân nhà, dù trong các trận giao hữu hay những giải đấu chính thức”.

Thairath cũng gọi kết quả 1-2 là trận thua “gây sốc cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan”.

Tờ báo nhìn thất bại từ một thống kê khác: Thái Lan đã bị chặn đứng chuỗi chiến thắng liên tiếp tại Rajamangala.

“Đội tuyển Thái Lan chấm dứt một chuỗi thành tích rất ấn tượng sau khi bất ngờ để thua Singapore 1-2 trên sân nhà ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026”, Thairath viết.

“Trước trận đấu này, tuyển Thái Lan có phong độ cực kỳ ấn tượng mỗi khi thi đấu trên sân Rajamangala, đặc biệt là chuỗi 5 trận toàn thắng liên tiếp tại đây”.

Trước khi gặp Singapore, đội bóng của Anthony Hudson lần lượt thắng Sri Lanka 1-0, Đài Bắc Trung Hoa 2-0, Turkmenistan 2-1, Malaysia 2-0 và Myanmar 2-0.

Lần gần nhất họ thua tại Rajamangala là thất bại 2-3 trước Việt Nam ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 ngày 5/1/2025.

Dù vậy, cú sốc trước Singapore không khiến Thái Lan phải dừng bước. Nhờ chiến thắng 3-1 trên sân khách ở lượt đi, “Voi chiến” vẫn vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-3 để giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn