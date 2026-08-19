Tuyển Việt Nam rõ ràng là không thể chủ quan, ngay cả khi giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trên sân khách ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, và bài học của 12 năm trước vẫn còn đó. Ở AFF Cup 2014 (tiền thân của ASEAN Cup), tuyển Việt Nam thắng 2-1 ở lượt đi nhưng khi về sân nhà bất ngờ thúc thủ 2-4. Đó là một thất bại đầy cay đắng.

Nhưng dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ không có nghĩa thầy trò HLV Kim Sang Sik phải thận trọng quá mức. Trên sân nhà, tuyển Việt Nam nếu thi đấu đúng sức, việc thắng Malaysia nằm trong khả năng của Xuân Son và các đồng đội.

Tuyển Việt Nam tự tin thể hiện hết khả năng trên sân nhà. Ảnh: S.N

Ở trận tái đấu trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa, thậm chí thua (tối thiểu 0-1) là giành vé vào chung kết. Nhưng nhà ĐKVĐ không muốn kịch bản này xảy ra. Nói cách khác, mục tiêu duy nhất của "Những chiến binh sao vàng" là chiến thắng và thậm chí còn phải thắng thuyết phục.

Trên thực tế, tuyển Việt Nam có đủ sự tự tin để làm được điều đó. HLV Kim Sang Sik có lực lượng đầy đủ, có thể sử dụng đội hình mạnh nhất, trong khi đối thủ đang dính bão chấn thương cùng việc một số cầu thủ phải trở về CLB chủ quản.

Về lối chơi, tuyển Việt Nam cần phải làm tốt hơn nữa trong khâu tấn công, đồng thời ngăn chặn bài đánh biên sở trường của Malaysia. HLV Kim Sang Sik khẳng định mình và các học trò rút ra được nhiều bài học ở trận lượt đi, và tuyển Việt Nam sẽ mang tới một diện mạo tích cực hơn trong trận lượt về.

Về nhân sự, những thay đổi của HLV Kim Sang Sik có lẽ là không nhiều so với trận đấu trên sân khách, nhưng chỉ cần 1-2 sự điều chỉnh cũng có thể tạo nên sự khác biệt, gây bất ngờ với đối thủ.

Ở trong khung gỗ, Patrik Lê Giang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Kim Sang Sik. Bộ ba trung vệ sẽ gồm Xuân Mạnh, Thành Chung và Văn Hậu. Sự trở lại của Văn Hậu giúp tuyển Việt Nam kiểm soát tốt hơn bên hành lang trái.

Xuân Son cùng các đồng đội quyết đánh bại Malaysia. Ảnh: V.A

Hai cầu thủ chạy cánh của tuyển Việt Nam vẫn là Văn Vĩ và Tiến Anh, cặp tiền vệ trung tâm là Thành Long, Hoàng Đức. Trên hàng công, Đình Bắc nhận 1 thẻ vàng nên HLV Kim Sang Sik có thể xếp anh ngồi dự bị, đá chính là Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son.

Với việc đang dẫn 2-0, tuyển Việt Nam không cần phải vội vàng. Chính Malaysia mới là đội cần phải dâng cao đội hình, và đây là cơ hội để đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tung ra những đường phản công nhanh, khai thác khoảng trống của đối phương để ghi bàn.

Chỉ cần không mắc sai lầm nghiêm trọng, chờ đợi sơ hở của đối phương và chọn thời điểm phù hợp để bung sức, tuyển Việt Nam sẽ làm được điều mình cần là chiến thắng, tiến thẳng chung kết ASEAN Cup 2026.

Cuộc đối đầu tuyển Việt Nam vs Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Vĩ, Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son.

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