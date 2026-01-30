Sau khi giải U23 châu Á 2026 khép lại, AFC mở cổng bình chọn cho hai danh hiệu: "Cầu thủ ấn tượng nhất" và "Bàn thắng đẹp nhất". Đình Bắc là đại diện duy nhất của U23 Việt Nam được đề cử cho hai giải thưởng này.

Cuộc bình chọn diễn ra rất kịch tính. Có thời điểm thủ thành Li Hao của U23 Trung Quốc vươn lên chiếm ưu thế với hơn 80% lượt bầu chọn cho danh hiệu "Cầu thủ ấn tượng nhất". Trong khi đó, ở hạng mục "Bàn thắng đẹp nhất giải", pha dứt điểm của Xiang Yuwang cũng của U23 Trung Quốc dẫn đầu với tỷ lệ áp đảo 90%.

Đình Bắc giành giải "Cầu thủ ấn tượng nhất VCK U23 châu Á 2026". Ảnh: AFC

Tuy nhiên, trước thời hạn bình chọn đóng lại, Đình Bắc có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Theo công bố của AFC trong chiều 30/1, tiền đạo U23 Việt Nam giành tỷ lệ phiếu áp đảo, đạt 86,71%. Li Hao xếp thứ hai với 10,44% số phiếu, trong khi Azaizeh đứng thứ 3 với 2,48%.

Trong khi đó, cuộc bầu chọn "Bàn thắng đẹp nhất giải" chưa khép lại. Nếu không có thay đổi nào phút chót, pha đánh đầu ngược ghi bàn của Đình Bắc ở trận thắng U23 UAE nhiều khả năng nhận được số phiếu cao nhất từ người hâm mộ.

Trước đó, Đình Bắc là chủ nhân của danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng (ghi vào lưới U23 Saudi Arabia). Đặc biệt, anh đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á khi giành danh hiệu Vua phá lưới, với 4 pha lập công.