Theo báo chí Malaysia, CAS đã ấn định ngày 26/2 tới đây sẽ diễn ra phiên điều trần tại Lausanne (Thụy Sĩ), để quyết định số phận của 7 cầu thủ và đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) chống lại FIFA.

Cụ thể hơn, các vụ kiện chống lại án phạt của FIFA, gồm của 7 cầu thủ (gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel) và FAM sẽ được xét xử chung.

Ngày 26/2 tới đây sẽ có quyết định cuối cùng từ CAS liên quan đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia

Bảy cầu thủ trên đều bị FIFA xử phạt vào tháng 9 năm ngoái – phạt tiền cùng án treo giò cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Còn FAM thì bị phạt số tiền lớn gần 9,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vào 26/1 vừa qua, CAS đồng ý cho 7 cầu thủ này tạm hoãn thi hành án, có thể trở lại thi đấu trong thời gian chờ phán quyết đơn kiện.

Án phạt từ FIFA được đưa ra sau quá trình điều tra phát hiện FAM giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ có gốc gác từ Argentina, Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan, nhưng được tổ chức này ‘phù phép’ thành sinh ở Malaysia và có ông bà tại đây.

Sau đó FAM làm đơn kháng cáo nhưng án phạt vẫn được Ủy ban kỷ luật FIFA giữ nguyên. Do đó, bóng đá Malaysia đã tìm đến CAS với hi vọng có thể thay đổi án phạt.

Hiện AFC cũng như tuyển Việt Nam đang theo dõi sát tình hình, bởi 7 cầu thủ trên đều tham gia ở trận đấu giữa Malaysia vs Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái, tại vòng loại Asian Cup 2027.

Vào 31/3 , 2 đội tái đấu và AFC sẽ chỉ ra án phạt (nếu có), sau khi biết được phán quyết đơn kháng cáo từ FAM của CAS.

Trường hợp án phạt của bóng đá Malaysia được CAS giữ nguyên, tuyển Việt Nam sẽ được xử thắng 3-0 Malaysia.