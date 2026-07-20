Sáng 20/7, tuyển Việt Nam lên đường sang Chonburi (Thái Lan) chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026, chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch khu vực.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik khởi hành lúc 12h45 từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và dự kiến hạ cánh tại Bangkok lúc 14h45 cùng ngày. Từ Bangkok, Xuân Son cùng các đồng đội tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Chonburi, nơi diễn ra trận đấu mở màn gặp tuyển Timor Leste.

Tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan, đá trận ra quân ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Trước trận ra quân ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Myanmar (thắng 4-0) và 3 trận đấu tập trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc (toàn thắng, ghi 10 bàn, thủng lưới 2 lần).

Về nhân sự, HLV Kim Sang Sik phải nói lời chia tay với 4 cầu thủ gặp chấn thương gồm: Đăng Khoa, Ngọc Bảo, Khuất Văn Khang và Duy Mạnh. Để có đủ quân số 26 cầu thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập bổ sung trung vệ Gia Bảo của CA TP.HCM.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua cùng quyết tâm cao nhất, tuyển Việt Nam hướng tới màn khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đấu với Timor Leste vào lúc 20h30 ngày 24/7.

Sau khi phát hành vé trận tuyển Việt Nam vs Singapore từ ngày 17/7, sáng nay (20/7), vé trận tuyển Việt Nam vs Campuchia cũng chính thức được mở bán trực tuyến từ 10h00, trên ứng dụng Techcombank OneU. Đây là 2 trận đấu trên sân nhà tại vòng bảng của tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup. Vé 2 trận tuyển Việt Nam vs Singapore (31/7) và tuyển Việt Nam vs Campuchia (7/8) được VFF phát hành với 4 mệnh giá: 200, 300, 400 và 500 ngàn đồng/ vé.

Lịch thi đấu tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026



