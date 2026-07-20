Không chỉ là chiến thắng

Kết quả trước Myanmar đủ mang đến sự hài lòng. Tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận, ghi bốn bàn thắng nhờ công của Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc, qua đó khép lại giai đoạn chuẩn bị với chuỗi màn trình diễn tích cực từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cho đến trận giao hữu cuối cùng trên sân Thái Nguyên.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào tỷ số, có lẽ chưa phản ánh hết điều mà HLV Kim Sang Sik thu về sau gần một tháng rèn quân. Tan trận đấu với Myanmar, nhà cầm quân người Hàn Quốc không nói nhiều về chiến thắng mà nhấn mạnh đến một chi tiết: "Tôi có trong tay rất nhiều tổ hợp tấn công".

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Myanmar với hàng công bùng nổ

Đó không phải là một lời khen dành cho các học trò, đơn giản là sự khẳng định về thành quả của cả quá trình thử nghiệm. Suốt chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, ông liên tục thay đổi nhân sự, bố trí các cầu thủ ở nhiều vị trí khác nhau, từ việc kéo Đình Bắc sang đá tiền đạo cánh cho đến trao cơ hội cho Tài Lộc hay Hoàng Hên. Mỗi trận đấu đều mang một mục đích riêng, không đơn thuần để tìm người đá chính, mà để kiểm chứng khả năng kết hợp giữa các cá nhân trên hàng công.

Bởi vậy, chiến thắng trước Myanmar không chỉ giúp tuyển Việt Nam thêm tự tin, bởi nó còn mang đến cho HLV Kim Sang Sik điều ông chờ đợi nhất: nhiều phương án đủ sức tạo khác biệt khi ASEAN Cup khởi tranh.

Một tuyển Việt Nam khó lường hơn

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam thường được định hình bằng một bộ khung cố định. Khi đội hình xuất phát được công bố, không khó để đoán ai sẽ chơi trên hàng công và vai trò của từng người.

Nhưng thời điểm này đã khác, HLV Kim Sang Sik đang sở hữu nhiều cách kết hợp khác nhau nhằm ứng biến theo từng đối thủ. Đó cũng là lý do sau trận đấu, ông thầy người Hàn Quốc khẳng định tiếp tục tính toán các phương án nhân sự khi bước vào ASEAN Cup, thay vì chốt sớm những cái tên mặc định cho đội hình xuất phát.

Mang tới sự tự tin rất lớn cho HLV Kim Sang Sik

Đây có thể xem là bước tiến đáng kể của tuyển Việt Nam. Khi Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên, Tài Lộc, Quang Hải hay Hai Long đều có thể đảm nhận những vai trò khác nhau, HLV Kim Sang Sik có nhiều lựa chọn hơn để xây dựng lối chơi phù hợp với từng trận đấu. Sự cạnh tranh ấy không chỉ giúp nâng cao chất lượng đội hình mà còn khiến tuyển Việt Nam trở nên khó đoán hơn trong mắt các đối thủ.

Tất nhiên, đội bóng vẫn còn những điều phải hoàn thiện. Trước Myanmar, khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đôi lúc vẫn để lộ khoảng trống, tạo cơ hội cho đối phương phản công. Đó là chi tiết HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ tiếp tục điều chỉnh trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Dẫu vậy, nếu nhìn tổng thể sau gần một tháng chuẩn bị, tuyển Việt Nam đã đạt được điều quan trọng nhất: HLV Kim Sang Sik đã có trong tay nhiều lời giải cho hàng công. Đương nhiên, sự đa dạng ấy chắc chắn giúp “Những chiến binh sao vàng” tiếp tục là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ASEAN Cup 2026.

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