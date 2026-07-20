Ba trận đấu tập tại Hàn Quốc, một trận giao hữu với Myanmar, tuyển Việt Nam toàn thắng, ghi 14 bàn, để thủng lưới 2 lần. Đáng chú ý ở trận gặp Myanmar tối 18/7, "Những chiến binh sao vàng" sử dụng đội hình mạnh nhất, chơi hoàn toàn áp đảo đối thủ, giành chiến thắng 4-0.

Trên thực tế, Myanmar gần như "đói bóng" ở trận đấu này, ngoài một số tình huống phản công và dứt điểm vội vàng. Tuyển Việt Nam thậm chí có thể chơi hay hơn, ghi bàn nhiều hơn, nhưng dù sao đây chỉ là trận giao hữu, có tính chất "làm nóng" cho ASEAN Cup.

Qua trận đấu này, những mặt tích cực của tuyển Việt Nam đều được giới chuyên môn và người hâm mộ nhìn thấy rất rõ. Nhà ĐKVĐ ASEAN Cup sở hữu một hàng công cực mạnh với 3 cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son, kết hợp với những ngôi sao như Hoàng Đức, Quang Hải, Đình Bắc...

Tuyển Việt Nam sở hữu hàng công rất mạnh. Ảnh: S.N

Một chiến thắng có ít điểm để chê của tuyển Việt Nam, nhưng để nói là hoàn hảo thì không. Thứ nhất, đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik không đủ mạnh để có thể tạo nên áp lực, gây ra những khó khăn với đội chủ nhà. Thứ 2, một số phương án nhân sự của tuyển Việt Nam vẫn chưa cho thấy sự yên tâm, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Ở vị trí thủ môn, Patrik có một ngày thi đấu đầy năng nổ, cống hiến, nhưng lại chưa thể đánh giá được nhiều về chuyên môn bởi Myanmar không có tình huống nguy hiểm đáng kể nào, chưa kể hầu hết đều bị bẻ gãy trước khi xâm nhập vòng cấm đội bóng áo đỏ.

Với hàng hậu vệ, đúng như dự đoán, Xuân Mạnh là người được HLV Kim Sang Sik sử dụng thay Duy Mạnh bị chấn thương, ở giữa là Thành Chung và bên cánh trái là Nhật Minh. Về cơ bản bộ ba trung vệ này đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không mắc sai lầm, thậm chí Xuân Mạnh còn là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

HLV Kim Sang Sik tiếp tục có những điều chỉnh khi vào giải. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, nhìn vào cách vận hành của hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam, hai trung vệ lệch trái và phải thường có xu hướng dâng cao để lộ khoảng trống. Ở hai bên cánh, Văn Hậu và Tiến Anh cũng là những cầu thủ thường xuyên lên cao gây sức ép với đối phương. Myanmar nhìn rõ sơ hở này của tuyển Việt Nam và cũng có một số tình huống thọc cánh, nhưng không nguy hiểm vì lực yếu, thiếu cầu thủ để phối hợp.

Nhưng nếu đối thủ của tuyển Việt Nam là những đội "cứng" như Indonesia hay Thái Lan, thì việc để hở sườn là rất nguy hiểm, buộc HLV Kim Sang Sik phải tính toán kỹ lưỡng khi bước vào giải đấu.

Bên cạnh đó, việc HLV Kim Sang Sik liên tục thử nghiệm đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam để lại nỗi lo về việc lộ bài, bên cạnh đó là những phương án thay người hiệu quả đến đâu cũng cần có thêm trận đấu để đánh giá chính xác nhất.