Chiều 5/9, tuyển nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu với CLB nữ Jiangsu trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc), hướng tới Asiad 2026. Trong 60 phút đầu tiên, ban huấn luyện chủ động duy trì đội hình để kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật và sự phối hợp giữa các vị trí, trước khi thực hiện những điều chỉnh thử nghiệm các nhân tố mới.

Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo được lợi thế. Phút 14, Hải Yến ghi bàn mở tỷ số, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Hải Yến ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, HLV Hoàng Văn Phúc thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự. Từ phút 61 đến 87, lần lượt Thu Phương, Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Hoàng Loan, Tuyết Ngân, Lưu Hoàng Vân, Vũ Minh Hoa, Nhật Lan và Thúy Hằng được trao cơ hội vào sân. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về các cô gái Việt Nam.

Đánh giá về màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam, HLV trưởng CLB nữ Jiangsu Miguel Santos dành nhiều lời khen: “Tuyển nữ Việt Nam có tiềm năng. Tôi nhận thấy đội có tổ chức phòng ngự rất tốt, đồng thời chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và khả năng phản công cũng rất hiệu quả. Tôi tin rằng ý tưởng chiến thuật của HLV trưởng tuyển Việt Nam đã được triển khai rất tốt”.

Tuyển nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Asiad 20. Ảnh: VFF

Chiến thắng trước CLB nữ Jiangsu là bước chuẩn bị tích cực của tuyển nữ Việt Nam trong quá trình hướng tới Asiad 2026. Theo kế hoạch, ngày 9/9, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có trận đấu giao hữu rất đáng chờ đợi với tuyển nữ Trung Quốc tại Tô Châu.

Tại Asiad 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm chung bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 14/9, sau đó đối đầu chủ nhà Nhật Bản (17/9) và đấu Thái Lan ngày 21/9.