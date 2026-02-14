dinh bac que ngoc hai.jpg
Sau khi cùng CAHN thắng Tampines Rovers 4-0 tại vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/26 tối 11/2, tiền đạo Đình Bắc trở về Nghệ An thăm và chúc Tết đàn anh Quế Ngọc Hải. Tại nhà riêng của Quế Ngọc Hải, Đình Bắc trao tặng đàn anh chiếc áo có đầy đủ chữ ký các cầu thủ U23 Việt Nam vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026
Đáp lại, Ngọc Hải gửi tặng đàn em chiếc áo thi đấu của tuyển Việt Nam ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022, kèm lời chia sẻ trên trang cá nhân: “ĐB7 sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam đến World Cup 2030”.
Trong khi đó, tranh thủ ngày nghỉ quý giá trước khi lên đường sang Singapore đá trận lượt về gặp Tampines Rovers tại vòng 1/8 AFC Champions League Two, tiền vệ Quang Hải cùng vợ Chu Thanh Huyền đi mua đào chơi Tết, trang trí nhà cửa. Dự kiến, Quang Hải chỉ về với gia đình trong ngày mùng 3 Tết.
Thủ thành Nguyễn Filip đăng dòng trạng thái: "Thêm một bước nữa, nhưng vẫn còn nửa chặng đường", sau khi cùng CAHN đánh bại Tampines Rovers ở trận lượt đi.
Xuân Son dành thời gian bên vợ.
Thủ thành Bùi Tiến Dũng trông nồi bánh chưng ở quê nhà.
Văn Toàn khoe "nhà có nhiều cháu".
Thành Chung, Đức Chinh, Lý Đức, Văn Toàn, Văn Hậu ăn tất niên. Đây là dịp để các cầu thủ Việt Nam có những chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp trước khi bước sang năm mới.

