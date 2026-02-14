Đình Bắc tặng quà Tết Quế Ngọc Hải, Văn Hậu tưng bừng tất niên
Đình Bắc, Quang Hải, Văn Hậu cùng các ngôi sao bóng đá Việt Nam hân hoan đón Tết Bính Ngọ 2026 theo cách riêng của mình.
Ảnh: FBNV
Các cầu thủ và VĐV Việt Nam đón Tết Bính Ngọ 2026 với nhiều cảm xúc khác nhau sau một năm thi đấu, xa nhà.
Bên cạnh những lời khen, HLV Mano Polking gửi thông điệp quan trọng đến Đình Bắc như một cách giúp cầu thủ người xứ Nghệ biết mình đang ở đâu.
Lá phiếu bốc thăm đưa U17 Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ Hàn Quốc, UAE và Yemen tại vòng bảng VCK U17 châu Á 2026.