Theo kết quả bốc thăm VCK giải bóng đá U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Giải đấu dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến 24/5/2026 với sự tham dự của 16 đội. Đây là bảng đấu được đánh giá khó khăn với U17 Việt Nam. Ngoài Hàn Quốc rất mạnh, UAE và Yemen cũng là những đối thủ khó chơi.

Tại VCK, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở mỗi bảng để chọn 8 đội có thành tích cao nhất vào tứ kết, đồng thời giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Đây là cơ hội quan trọng để U17 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế và tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường châu lục.

U17 Việt Nam thi đấu thuyết phục ở vòng loại. Ảnh: S.N

Trước đó, tại vòng loại, U17 Việt Nam giành trọn vẹn 15 điểm, ghi 30 bàn thắng và không để thua bàn nào, vào VCK với tư cách nhất bảng. Những kết quả tích cực ở vòng bảng giúp đội hoàn thành mục tiêu góp mặt trong nhóm các đội xuất sắc nhất châu lục.

Tại VCK U17 châu Á 2026, trong tổng số 16 đội tham dự, có 13 đội từng góp mặt tại VCK gần nhất năm 2025 – giải đấu mà Uzbekistan đăng quang ngôi vô địch. Ba đội còn lại gồm Ấn Độ, Qatar và Myanmar – đội trở lại VCK sau lần gần nhất tham dự từ năm 2006.

Trong khi đó, giải U17 nữ châu Á 2026, theo kết quả bốc thăm, U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Bảng B gồm Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Lebanon. Bảng C có sự góp mặt của CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc). Theo điều lệ, bốn đội có thành tích cao nhất tại VCK đại diện châu Á tham dự FIFA U17 Women’s World Cup Morocco 2026.