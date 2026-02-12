V-League chưa "mát ga"

Sau hơn 80 ngày tạm nghỉ để nhường chỗ cho U23 Việt Nam chinh phục các đấu trường khu vực và châu lục, LPBank V-League 2025/26 trở lại với vòng 12 và 13 trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Tuy nhiên, cảm xúc bóng đá vừa kịp được khơi lại thì giải đấu cao nhất Việt Nam tiếp tục… dừng.

Theo lịch, sau hai vòng đấu nói trên, V-League lại nghỉ thêm gần ba tuần trước khi các vòng 14 và 15 diễn ra vào cuối tháng 2. Nhưng ngay cả khi chưa kịp hoàn tất nhịp trở lại, giải đấu tiếp tục bị ngắt quãng bởi FIFA Days, nhường chỗ cho tuyển Việt Nam tập trung, khiến V-League nghỉ thêm khoảng hai tuần nữa.

V-League 2025/26 bị gián đoạn vì nhiều lý do

Tính tổng thể, nhịp vận hành của V-League mùa này rơi kịch bản: đá vài vòng rồi nghỉ, vừa vào guồng đã phải dừng. Với các CLB, đặc biệt là những đội có chiều sâu lực lượng hạn chế, việc duy trì trạng thái thi đấu ổn định là bài toán cực khó. . Với cầu thủ, cảm giác thi đấu bị xé lẻ, khó đạt được điểm rơi phong độ cần thiết.

Đương nhiên cũng khó trách BTC, bởi đơn giản đây là điều không ai muốn, khi cần hy sinh, chia sẻ với các mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam. Tuy vậy, xét về mặt chuyên môn đơn thuần của giải đấu, việc ngắt quãng quá nhiều lần rõ ràng ảnh hưởng chẳng nhỏ tới các CLB hay cầu thủ vốn cần sự liền mạch để duy trì phong độ, hoặc sát sườn là chi tiêu tài chính hợp lý.

Lo cho ông Kim Sang Sik

Việc nghỉ dài, xét cho cùng, luôn mang hai mặt. Với những đội bóng yếu hoặc chưa ổn định ở giai đoạn trước, quãng nghỉ là cơ hội để chỉnh sửa, tái cấu trúc lối chơi, thậm chí thay đổi nhân sự. Nhưng với các đội đang có phong độ cao, việc liên tục bị “hãm phanh” lại là câu chuyện khác.

Ninh Bình là ví dụ điển hình. Đội bóng này từng dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn chặng đường trước khi V-League tạm nghỉ. Thế nhưng khi giải đấu trở lại, bất ngờ thua liền hai trận, đánh mất lợi thế và sự hưng phấn đã xây dựng trước đó.

HLV Kim Sang Sik xử lý thế nào với bài toán phong độ của các học trò?

Đối với HLV Kim Sang Sik nỗi lo còn lớn hơn. Trận đấu với Malaysia vào cuối tháng 3 mang ý nghĩa then chốt với tuyển Việt Nam, và chiến lược gia người Hàn Quốc cần những cầu thủ đạt phong độ cao nhất, ổn định nhất. Nhưng khi V-League thường xuyên bị đứt đoạn, cầu thủ khó duy trì được cảm giác thi đấu đỉnh cao, chưa nói tới việc đạt điểm rơi phong độ.

Bên cạnh đó, nhịp độ thi đấu ngắt quãng khiến cầu thủ dễ hụt hơi, dễ chấn thương và khó đạt sự đồng bộ về chiến thuật. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những trụ cột vừa phải gánh vác nhiệm vụ ở CLB, vừa là niềm hy vọng của tuyển Việt Nam.

Và khi nền tảng phong độ của cầu thủ bị ảnh hưởng, áp lực trước trận gặp Malaysia chắc chắn đè nặng hơn lên vai thuyền trưởng tuyển Việt Nam, dù tới đây sẽ có thêm những lựa chọn mới về nhân sự là các cầu thủ vừa nhập tịch.