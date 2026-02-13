Lời khen của ông Polking

Sau chiến thắng trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/16 AFC Champions League Two, HLV Mano Polking đã dành rất nhiều lời khen cho CAHN và riêng cá nhân Đình Bắc – cái tên đang là trung tâm của bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua.

Đình Bắc tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng

Vị chiến lược gia người Đức ca ngợi Đình Bắc chơi rất hay ở cấp độ U23, đồng thời sở hữu phong độ ấn tượng với pha lập công, khi vào thay người hay khả năng thích ứng chiến thuật, tinh thần thi đấu hoàn hảo… trong chiến thắng trước đại diện từ Singapore tại AFC Champions League Two.

Những gì mà ông Polking nói về Đình Bắc không quá lời, bởi bên cạnh các đàn anh Quang Hải, Alan… đội phó U23 Việt Nam vẫn là một trong số các cầu thủ chơi hay nhất bên phía CLB CAHN ở mùa giải năm nay, từ sân chơi quốc nội tới châu lục, khu vực.

Thông điệp dành cho Đình Bắc

Đình Bắc xứng đáng nhận về những lời khen có cánh, nhưng bên cạnh đó HLV Mano Polking cũng thẳng thắn bảo anh “còn rất nhiều điều cần học hỏi và phát triển”.

Đánh giá này nghe qua là hơi… phũ phàng, nhưng thực tế lại vô cùng chính xác, ít nhất khi nhìn vào vai trò của Đình Bắc ở CLB CAHN hiện tại. Rất rõ ràng, cầu thủ người xứ Nghệ vẫn chưa thể chen chân vào đội hình chính thức một cách thường xuyên nhất.

Nhưng với HLV Mano Polking đó mới chỉ là sự khởi đầu

Vai trò của Đình Bắc đương nhiên không thể phủ nhận, nhưng để chiếm giữ một vị trí chắc chắn như ông Mano Polking đánh giá trong đội hình, anh vẫn cần học hỏi, phát triển nếu muốn tiến xa trong sự nghiệp.

Vì vậy thông điệp “chúng tôi biết mình đang làm gì” của Mano Polking đáng giá hơn cả những lời khen, cho thấy thuyền trưởng CLB CAHN đang chọn con đường phát triển bền vững cho Đình Bắc, thay vì khiến học trò ngộ nhận về năng lực của bản thân.

Đáng giá hơn, trong bối cảnh Đình Bắc liên tục xuất hiện ở các sự kiện, trên truyền thông và trở thành tâm điểm của những tranh luận ngoài chuyên môn, phát biểu của ông Polking giống như một hành động “kéo phanh” và đưa tiền đạo này trở lại quỹ đạo.

Rộng hơn nữa, phát biểu từ HLV Mano Polking có lẽ không chỉ dành cho Đình Bắc, mà còn là lời nhắc nhở cho chính bóng đá Việt Nam: hãy để tài năng trẻ trưởng thành đúng nhịp, giữ tất cả trên mặt đất không phải để kìm hãm, mà là bệ phóng, có đủ nền tảng bay xa hơn, bền hơn và không lạc lối giữa danh vọng sau một vài giải đấu thành công.