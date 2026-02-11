Thắng đậm Tampines Rovers, CAHN mở toang cánh cửa vào tứ kết AFC Champions League Two 2025/26. Đánh giá về trận đấu, HLV Polking dành những lời khen ngợi tới Đình Bắc - người ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng ngành công an, nhưng cũng cho rằng học trò của mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa: "Bàn thắng này rất quan trọng với Đình Bắc. Tuy nhiên, mọi người đừng quá vội vàng với Đình Bắc, hãy cho cậu ấy thêm thời gian, không nên đốt cháy giai đoạn.

Đình Bắc có thể rất hay ở U23 Việt Nam, nhưng cậu ấy còn phải học hỏi nhiều. Bắc còn trẻ và tương lai phía trước để phấn đấu, hoàn thiện. Khi về dẫn dắt đội, tôi nhìn ra tiềm năng của Đình Bắc. Cậu ấy có tố chất, tiềm năng nhưng cũng cần phải kiên trì cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Nếu làm tốt, Bắc sẽ là cầu thủ rất quan trọng của tuyển Việt Nam sau này".

HLV Polking khen ngợi Đình Bắc. Ảnh: Hồ Hải Hoàng

Trận lượt về giữa CAHN vs Tampines Rovers diễn ra vào ngày 18/2 (mùng 2 Tết) tại Singapore. HLV Polking bày tỏ sự cảm thông tới các cầu thủ trong bối cảnh phải xa gia đình phục vụ cho CLB, ông nói: "Tôi có động viên các học trò, rằng rất thông cảm và cũng xin lỗi các bạn. Ngày Tết rất quan trọng với người Việt Nam, các cầu thủ phải hy sinh rất nhiều vì mục tiêu của CLB. Họ rất chuyên nghiệp và xứng đáng được bù đắp".

Trong khi đó, người lập cú đúp trận đấu là Quang Hải cho biết: "Đây là một trận đấu mà các cầu thủ CAHN cùng nhau nỗ lực cũng như là thể hiện đúng những gì chuẩn bị. Chúng tôi cần phải nghỉ ngơi tốt và hồi phục tốt để hướng tới trận đấu tiếp theo".

Bên kia chiến tuyến, HLV Mohamed Noh Rahman của Tampines Rovers nói: "Chúng tôi thi đấu tốt hơn trong hiệp 2 và thể hiện được phong cách của mình, tạo ra những cơ hội nhưng đáng tiếc không chuyển hóa được thành bàn thắng. Nếu có thể ghi bàn, trận lượt về sẽ rất khác, nhưng tôi nghĩ toàn đội thu được những tín hiệu tích cực".