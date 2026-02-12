Thi đấu vào mùng 2 Tết

Sau vòng 13 LPBank V-League 2025/26, trong khi các đội bóng được nghỉ Tết, CAHN là đội duy nhất vẫn phải tập luyện, thi đấu, chuẩn bị cho trận lượt về gặp Tampines Rovers, trong khuôn khổ vòng 1/8 AFC Champions League Two. Ở trận lượt đi, đoàn quân của HLV Polking giành chiến thắng 4-0, qua đó đặt một chân vào tứ kết.

Dự kiến CAHN lên đường vào ngày 29 Tết (16/2). Trận CAHN tái đấu Tampines Rovers diễn ra vào ngày 18/2, đúng mùng 2 Tết. Ngày mùng 3 Tết, Đình Bắc và các đồng đội trở về nước, nhiều khả năng chỉ có 1-2 ngày nghỉ trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho trận đấu bù vòng 10 V-League, gặp Thanh Hóa ngày 24/2.

Đình Bắc và các đồng đội không được nghỉ Tết. Ảnh: Hải Hoàng

Như vậy, CAHN gần như mất Tết khi liên tục phải tập luyện, di chuyển và thi đấu. Đây là điều thiệt thòi với các cầu thủ bởi họ không có được những ngày nghỉ Tết bên gia đình. HLV Polking rất chia sẻ về điều này với các cầu thủ, nhưng cũng nhấn mạnh rằng trong bóng đá chuyên nghiệp luôn phải đặt nhiệm vụ chung của đội bóng lên hàng đầu.

“Ở Brazil, chúng tôi thường nói rằng mỗi người có hai trái tim. Một trái tim khiến tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ, vì họ muốn được ở bên gia đình và những người thân yêu. Nhưng trái tim còn lại nhắc nhở rằng đây là công việc của chúng tôi.

Chúng tôi đang đại diện cho Việt Nam, đại diện cho lá cờ Việt Nam ở một giải đấu rất quan trọng. CAHN cần có mặt ở đây và phải giành chiến thắng. Tôi hy vọng sau đó, tôi có thể cho họ vài ngày nghỉ để ở bên gia đình. Nhưng lúc này, nhiệm vụ là công việc, là tình yêu với bóng đá. Các cầu thủ rất chuyên nghiệp, và đó là điều chúng tôi phải làm”, HLV Polking nhấn mạnh.

HLV Polking rất chia sẻ với sự thiệt thòi của các học trò. Ảnh: Hải Hoàng.

Về phần mình, tiền vệ Quang Hải chia sẻ: "Thực ra đây là lần thứ 3 tôi phải thi đấu xa nhà vào dịp Tết. Đó là cảm xúc khó diễn tả. Nhưng đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ với các cầu thủ. Tôi mong rằng khi đội thi đấu xa nhà trong ngày Tết, cùng nhau hướng tới kết quả tốt nhất, như một lời chúc mừng năm mới, mở ra một năm mới hanh thông, nhiều những kết quả tốt hơn".

Các đội V-League nghỉ Tết ngắn ngày

Sau vòng 13 V-League, các đội bóng vẫn tiếp tục duy trì tập luyện, tuy nhiên giảm dần khối lượng, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Hà Nội FC tập luyện hết ngày 26 Tết, hội quân vào ngày mùng 3 Tết. Đây là giai đoạn rất quan trọng với đội bóng Thủ đô khi họ đang vươn lên mạnh mẽ trên BXH V-League, vì vậy các cầu thủ phải duy trì được thể lực, phong độ, sẵn sàng bước vào cuộc đua vô địch ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Thể Công Viettel nghỉ Tết sau buổi tập ngày 27 Tết, hội quân vào ngày mùng 3 Tết. Sau trận thua bất ngờ trước SLNA ở vòng 13, đoàn quân của HLV Popov hiểu rằng họ phải thực sự tập trung, cố gắng để duy trì cuộc đua vô địch V-League.

Văn Khang cùng các đồng đội ở Thể Công rộn ràng đón Tết. Ảnh: Thể Công Viettel

Được biết, toàn bộ các cầu thủ Thể Công Viettel đều đã được nhận quà Tết qua tài khoản. Thậm chí gia đình nội ngoại của các cầu thủ, cũng được Ban lãnh đạo đội bóng áo lính tặng quà Tết. Với các cầu thủ ngoại, tất cả đều có kế hoạch đón Tết bên người thân ở Hà Nội, một số thuê khách sạn ở phố cổ hay đi du lịch để có những trải nghiệm thú vị nhất trong dịp Tết.

HAGL cho các cầu thủ nghỉ vào ngày 25 Tết và hội quân trở lại vào ngày mùng 4 Tết. Do hầu hết các cầu thủ ở tỉnh xa nên đội bóng phố Núi kéo dài thời gian nghỉ hơn so với các đội khác. Các đội bóng còn lại như Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, SLNA, Công an TP.HCM… cũng đều nghỉ trước Tết 2-3 ngày, và tập trung trở lại trong khoảng mùng 3 tới mùng 5 Tết.

Trong thời gian nghỉ Tết, các cầu thủ được yêu cầu tránh xa rượu, bia, chất kích thích, thức đêm... ngoài ra phải duy trì tập luyện để sẵn sàng thi đấu trở lại ngay sau kỳ nghỉ.