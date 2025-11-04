Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

5 phim Việt ra mắt 2025 lọt top 10 doanh thu cao nhất rạp Việt

Có thể nói chưa khi nào rạp Việt sôi động như hiện nay. Nếu như trước đây gần như phim Việt chỉ sống tốt vào dịp Tết thì dần dần có thêm mùa phim 30/4, mùa phim 2/9. Và giờ đây phim Việt gần như ra rạp ở bất cứ thời điểm nào trong năm. Chưa bao giờ phim nội địa được khán giả ủng hộ nhiều như vậy.

Khán giả hẳn chưa quên cơn sốt Mưa đỏ kéo dài từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9 vừa qua khi bộ phim liên tục phá kỷ lục doanh thu, lần lượt trở thành tác phẩm ăn khách nhất năm 2025 rồi kế đến là bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại với doanh thu 714 tỷ đồng với hơn 8 triệu khán giả đến rạp.

Đi đến đâu người ta cũng bàn về Mưa đỏ, bộ phim phủ đỏ rạp chiếu suốt 5 tuần và rời rạp khi vẫn còn có khán giả, nhiều người thậm chí xem đi xem lại Mưa đỏ nhiều lần góp phần tạo nên kỳ tích chưa từng có cho phim Việt - cho một tác phẩm phim chiến tranh của điện ảnh nhà nước về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

5/10 phim công chiếu năm 2025 lọt top 10 phim điện ảnh doanh thu cao nhất.

Nguồn: FB Lê Hồng Lâm/Box Office Vietnam (số liệu cập nhật vào 26/10/2025).

Tiếp nối cơn sốt Mưa đỏ là Tử chiến trên không với cuộc chiến không khoan nhượng bảo vệ bầu trời sau khi đất nước thống nhất bao lâu. Tuy nhiên, tốc độ bán vé của Tử chiến trên không đã chậm lại và hiện đang dừng ở mốc 250 tỷ đồng kể từ khi công chiếu vào 19/9.

Rạp Việt thời gian qua còn chứng kiến doanh số tương đối ấn tượng của Làm giàu với ma 2. Bộ phim chọn công chiếu sau Mưa đỏ 1 tuần và may mắn vẫn có khán giả, rời rạp với doanh thu 101 tỷ đồng. Gần đây, phim Cục vàng của ngoại tuy công chiếu dịp thấp điểm nhưng đến nay đã cán mốc 74 tỷ đồng.

Trong phần trình bày của nhà phê bình Lê Hồng Lâm tại Hội thảo "Phát triển thị trường nghệ thuật Việt Nam: thực trạng và giải pháp" tổ chức cuối tháng 10 tại Hà Nội đã đưa ra con số khiến nhiều người choáng ngợp về sức tăng trưởng của thị trường phim Việt.

"Tử chiến trên không" là phim Việt hiếm hoi cán mốc 250 tỷ đồng trong 2 tháng qua.

Đó là tính đến hết tháng 10/2025 - doanh thu phim Việt đạt hơn 3.000 tỷ đồng (so với con số 1800 tỷ đồng của cả năm 2024). Có tới 13 phim vượt mốc 100 tỷ đồng, 8 phim Việt dẫn đầu trong top 10 phim ăn khách nhất và 5 phim ra mắt năm 2015 lọt vào top 10 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Tỷ lệ nội địa hóa 69%, tăng rất nhanh so với con số 29% vào năm 2019, năm được coi là tăng trưởng đột phá trước đại dịch.

Doanh thu phim nội địa tăng gần 30% so với năm ngoái. "Thị trường điện ảnh Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất thế giới và vẫn còn dư địa để phát triển, trong khi hầu hết các thị trường trên thế giới đều đã bão hòa và đi xuống. Nhìn vào những con số biết nói đó, ta có thể lạc quan nói rằng thị trường điện ảnh Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển nhanh nhất trong lịch sử, 70% khán giả ra rạp chỉ xem phim nội địa, 30% còn lại chia cho phim nhập khẩu, theo tỷ lệ tương ứng là Nhật, Mỹ, Hàn, Thái...", nhà phê bình Lê Hồng Lâm nói.

Phim lỗ nặng áp đảo

Tuy vậy, những bộ phim doanh thu cao 2 tháng gần đây như: Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Làm giàu với ma 2 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi thị trường phim Việt đang phát triển lệch, số lượng phim thua lỗ nặng vẫn nhiều hơn phim thành công. Phim hoạt hình, phim độc lập, phim nghệ thuật gần như không có đất sống. Đầu tư vào điện ảnh vẫn là một canh bạc rủi ro lớn.

Cảnh nóng không cứu nổi doanh thu của "Bịt mắt bắt nai".

Không tồn tại khái niệm "cứ phim Việt là ăn" bởi rất nhiều phim đã phải rút khỏi rạp sớm, thậm chí chỉ thu về vài trăm triệu đồng vì không có khán giả và nhận bão chê bai dù ra rạp ồn ào. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là phim Bịt mắt bắt nai vừa ra rạp ngày 31/10.

Dù có sự góp mặt của diễn viên Lương Gia Huy của bom tấn Mưa đỏ và được PR rầm rộ bằng cảnh nóng gây sốc nhưng chừng đó không thể cứu được chất lượng của bộ phim và kết quả là Bịt mắt bắt nai bị khán giả quay lưng khi chỉ thu về 300 triệu đồng trong 3 ngày.

Trước đó, phim kinh dị Đồi hành xác dù có sự góp mặt của diễn viên Hứa Vĩ Văn phim Mưa đỏ cũng đạt doanh thu lẹt đẹt và cuối cùng thông báo ngừng chiếu sau chuỗi ồn ào, chỉ thu được hơn 2 tỷ đồng sau 9 ngày vào đầu tháng 10 vừa qua.

Cát Phượng trong "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" - phim thuộc top doanh thu thấp nhất 2025.

Tuy nhiên, tựa phim đáng quên nhất có lẽ là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu chỉ thu 153 triệu đồng và rời rạp trong âm thầm. Điều đáng nói, bộ phim dù chất lượng thảm họa nhưng lại gây ồn ào khi diễn viên chính Cát Phượng và nhà sản xuất đấu tố qua lại lẫn nhau, thậm chí diễn viên còn công khai chê chất lượng phim và tay nghề của đạo diễn. Kết quả là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu bị khán giả quay lưng và lọt top những phim có doanh thu thấp nhất năm 2025.

Các bộ phim Việt ra rạp gần đây dù có nhiều diễn viên đình đám và quảng bá rầm rộ nhưng kết quả không như mong muốn. Phim Việt Cải mả gây ồn ào từ lúc chưa ra rạp xoay quanh chủ đề nữ diễn viên Thiên An có đóng hay không nhưng chỉ thu chưa đầy 12 tỷ đồng ở tuần đầu công chiếu. Phá đám sinh nhật mẹ cũng không khá khẩm hơn với 3,3 tỷ.

Nhà ma xó bị chỉ trích vì thoại chợ búa, quá nhiều câu chửi thề nên chỉ thu 17 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Khế ước bán dâu có sự góp mặt của NSND Trung Anh cũng được nhắc tới với cảnh nóng gây sốc cũng rời rạp với chỉ 17 tỷ đồng.

Chị ngã em nâng của Quốc Trường cũng chỉ dừng lại ở 16 tỷ đồng. Tay anh giữ một vì sao dù có sự góp mặt của sao Hàn đình đám Lee Kwang Soo và được quảng bá rầm rộ cũng chỉ thu về 11,7 tỷ đồng.

Phim "Đồi hành xác" chỉ thu 2,1 tỷ đồng sau 9 ngày ra rạp.

Từ doanh thu của phim Việt trong 2 tháng qua có thể thấy thị hiếu khán giả ngày càng khó đoán. Chỉ có những bộ phim hoặc có đề tài hấp dẫn, mới lạ hoặc chạm tới cảm xúc của số đông khán giả mới có khả năng trụ rạp lâu và đạt doanh thu cao. Ngược lại, dù có nhiều chiêu trò đến mấy, quảng bá rầm rộ nhưng chất lượng thấp, không hợp với thị hiếu số đông thì khó lòng mà bán vé chứ chưa nói đến việc thu hồi vốn.

Ảnh, clip: NSX