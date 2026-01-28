Trao đổi với VietNamNet chiều 28/1, lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho hay, người bị đục tên khỏi bia tiến sĩ của trường là ông Đ.N.N. - trưởng một bộ môn thuộc khoa Tiếng Anh.

Theo vị này, khi nắm bắt thông tin ông N. sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp, trường đã tạm đình chỉ công tác và rà soát lại toàn bộ văn bằng của ông.

“Hôm nay, nhà trường đã họp hội đồng xét kỷ luật với ông Đ.N.N. Nhà trường cũng đã mời Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc xác minh và đang chờ kết quả làm việc”, vị này nói. Ông cho hay dựa trên kết luận của cơ quan điều tra, nhà trường sẽ có phương án xử lý cụ thể.

Dấu vết đục bỏ tên tiến sĩ ở vị trí 257 trên bia tiến sĩ tại "Vườn cây tiến sĩ" của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: LCKH

Những phản ánh liên quan sự việc được xuất phát từ chia sẻ trên một diễn đàn về liêm chính khoa học.

Theo bài đăng, hình ảnh bia tiến sĩ được đặt trong "Vườn cây tiến sĩ" tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 có dấu hiệu đục bỏ ở 2 vị trí. Cụ thể, trong hàng trăm tiến sĩ của trường được khắc tên trên bia, có tên hai người ở vị trí số 214 và 257 đã bị đục bỏ.

Cùng với hình ảnh này, các bài đăng cũng đưa thông tin liên quan đến hai người có tên bị xóa, trong đó một người bị nghi ngờ sử dụng bằng tiến sĩ giả.

Mới đây, ngày 27/1, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức vinh quy 12 tân tiến sĩ năm 2025. Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho hay, thời gian vừa qua, trường đã phát hiện và xử lý một trường hợp giảng viên sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp. Ông cho rằng đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà nghiêm trọng hơn, còn vi phạm liêm chính khoa học - nền tảng đạo đức cốt lõi của người làm khoa học. Do đó, ngoài việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tên của giảng viên này đã bị xóa khỏi bia tiến sĩ của nhà trường.

“Tôi chia sẻ điều này không phải để làm lu mờ niềm vui của buổi lễ, mà để nhấn mạnh một thông điệp rất quan trọng: Học vị tiến sĩ không chỉ là một danh xưng, mà là danh dự. Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế và càng không thể đánh đổi. Liêm chính khoa học chính là ranh giới đạo đức tối thượng của người làm nghiên cứu; một khi đã vượt qua ranh giới ấy, mọi thành tựu khác đều trở nên vô nghĩa”, hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.