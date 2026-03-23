Trước buổi tập chiều 23/3, tuyển Việt Nam nhận tin vui khi vươn lên vị trí 103 thế giới. Sự thăng tiến này giúp Khuất Văn Khang và các đồng đội có thêm nhiều động lực để phấn đấu, với mục tiêu tiếp tục cải thiện thứ hạng FIFA.

"Đây là một niềm vui với tuyển Việt Nam trước khi đấu Bangladesh và Malaysia. Dù vậy tôi nghĩ đội cần phải cố gắng hơn nữa để cải thiện thành tích trên BXH, cũng như điều quan trọng nhất vẫn phải là giành chiến thắng ở từng trận đấu", Khuất Văn Khang chia sẻ.

Khuất Văn Khang quyết cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam.

Khuất Văn Khang được đánh giá là một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở CLB Thể Công Viettel cũng như U23 Việt Nam. Tuy nhiên anh khẳng định sự cạnh tranh ở bất cứ đâu cũng rất khốc liệt, đặc biệt là ở tuyển Việt Nam. Vì vậy, Văn Khang đang nỗ lực từng ngày để có thể ghi điểm với HLV Kim Sang Sik.

Nói về hai người đồng đội Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, thủ quân U23 Việt Nam cho biết: "Xuân Son và Hoàng Hên là sự bổ sung chất lượng cho tuyển Việt Nam, là những luồng gió mới để tất cả các cầu thủ cùng cạnh tranh và phải cố gắng thật nhiều".

Về hai trận gặp Bangladesh và Malaysia, Văn Khang nhấn mạnh: "Không có đối thủ nào yếu. Chúng tôi có những buổi họp chiến thuật để chuẩn bị thật là tốt. Tuyển Việt Nam phải cố gắng".

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng Phó Chủ tịch Trần Anh Tú động viên tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong buổi tập chiều 23/3, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng Phó Chủ tịch Trần Anh Tú có buổi gặp gỡ, động viên thầy trò HLV Kim Sang Sik. Trước 2 trận gặp Bangladesh và Malaysia, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây không chỉ là các trận đấu mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tác động trực tiếp tới mục tiêu hướng tới top 100 trên BXH FIFA, đòi hỏi đội phải duy trì sự tập trung cao độ và phát huy tối đa khả năng.