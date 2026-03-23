Trước buổi tập, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên tinh thần tuyển Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh hai trận gặp Bangladesh và đặc biệt là Malaysia có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện thứ hạng FIFA.
Đây là buổi tập thứ 3 liên tiếp Xuân Son phải tập riêng với bác sĩ.
Anh bị đau đùi trái, để ngỏ khả năng thi đấu ở trận giao hữu với Bangladesh.
Không khí tập luyện của toàn đội diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. HLV Kim Sang Sik và các cộng sự tiếp tục triển khai giáo án phù hợp với từng nhóm cầu thủ trong bối cảnh lực lượng chưa hội quân đủ, qua đó duy trì nền tảng thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật.
Đích thân HLV Kim Sang Sik xỏ giày vào sân tập luyện cùng các đồng đội, trong bài "đá ma".
Tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục bị các học trò làm khó.
Thuyền trưởng tuyển Việt Nam bị "hành" trong bài tập này.
Sau đó HLV Kim buộc phải dừng lại vì thấm mệt.

Ảnh: Hồ Hải Hoàng