IFV Type 24 - đỉnh cao công nghệ quân sự của Nhật Bản, được trang bị pháo 30mm Bushmaster Mk.44 và tháp pháo không người lái, đang định hình lại tác chiến hiện đại. Với tốc độ vượt trội, giáp bảo vệ tiên tiến và hệ thống điều khiển hỏa lực tối tân, đây là ‘chiến binh bánh lốp’ mà Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đặt kỳ vọng. Tìm hiểu ngay sức mạnh của Type 24.

Type 24 AWCV (AWCV - Wheeled Armored Combat Vehicle), hay còn gọi là xe chiến đấu bộ binh (IFV- Infantry Fighting Vehicle), là một bước tiến mới trong chương trình Common Tactical Wheeled Vehicle của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF).

Được giới thiệu tại Fuji Firepower 2025, Type 24 được thiết kế để thay thế các dòng xe bọc thép cũ, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, hỏa lực và khả năng bảo vệ cho bộ binh Nhật Bản.

Với pháo tự động 30mm Bushmaster Mk.44, Type 24 không chỉ đáp ứng yêu cầu tác chiến nhanh mà còn thể hiện tham vọng hiện đại hóa quân đội của Nhật Bản.

Xe chiến đấu bộ binh (IFV) của Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi. Ảnh: militaryleak.com

Công nghệ và thiết kế của Type 24

Type 24 được phát triển dựa trên khung gầm của Type 16 MCV (Maneuver Combat Vehicle), nhưng cải tiến với cấu trúc bánh lốp 8x8, giúp tăng cường khả năng cơ động trên nhiều địa hình, từ đô thị đến đồi núi.

Xe có thiết kế mô-đun, cho phép tùy chỉnh các biến thể như chở quân, chỉ huy, hoặc trinh sát.

Điểm nhấn của Type 24 là tháp pháo không người lái, tích hợp pháo 30mm Bushmaster Mk.44, cho phép bắn chính xác ở khoảng cách xa và giảm nguy cơ cho kíp xe.

Ngoài pháo chính, Type 24 được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm và có thể tích hợp tên lửa chống tăng, tăng khả năng đối phó với nhiều loại mục tiêu.

Type 24 được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, cảm biến hồng ngoại và radar nhỏ gọn, cho phép phát hiện và theo dõi mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết.

Xe Type 24 MM được trang bị hệ thống súng cối 120mm Thales 2R2M. (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản)

Hiệu suất và vai trò chiến thuật

Type 24 được thiết kế để hỗ trợ các đơn vị bộ binh triển khai nhanh, phù hợp với chiến lược phòng thủ linh hoạt của Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng khu vực, đặc biệt ở trên biển.

Với tốc độ tối đa trên 100 km/h và khả năng chở 8 binh sĩ, xe đảm bảo khả năng tác chiến cơ động và phản ứng nhanh.

Khả năng bảo vệ của Type 24 cũng được nâng cấp với giáp composite và hệ thống phòng vệ chủ động, giúp chống lại các mối đe dọa từ vũ khí chống tăng và mảnh đạn pháo.

So với Type 89 IFV trước đây, Type 24 có trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn duy trì khả năng sống sót cao trên chiến trường.

Xe chiến đấu bánh lốp Type 24 (AWCV) có chiều dài 8,1m, rộng 3,0m và cao 2,9m, được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa nhằm giảm trọng lượng. Vũ khí chính của xe là pháo tự động Bushmaster Mk44 cỡ 30mm, đi kèm súng máy đồng trục Mk52 cỡ 7,62mm. (Nguồn ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản – JGSDF)

Tầm quan trọng chiến lược và so sánh với các dòng xe quốc tế

Việc JGSDF đặt hàng và triển khai Type 24 trong các năm 2024-2025 là một phần của kế hoạch tăng cường ngân sách quốc phòng, với trọng tâm hiện đại hóa lực lượng cơ giới.

Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự toàn cầu, Type 24 không chỉ là biểu tượng của công nghệ Nhật Bản mà còn là lời khẳng định về khả năng tự chủ quốc phòng.

So với các xe chiến đấu bộ binh khác như BMP-3 của Nga (trang bị pháo 30mm 2A42) hoặc Terrex IFV của Singapore, Type 24 nổi bật với thiết kế bánh lốp và tháp pháo không người lái, mang lại sự linh hoạt và giảm chi phí vận hành.

Tuy nhiên, pháo 30mm của Type 24 có thể kém hơn BMP-3 về hỏa lực kết hợp (BMP-3 có thêm pháo 100mm), nhưng bù lại, Type 24 vượt trội về tốc độ và công nghệ điện tử.

Tương lai của Type 24

Với kế hoạch sản xuất hàng loạt và tích hợp vào các đơn vị JGSDF, Type 24 dự kiến sẽ trở thành ‘xương sống’ của lực lượng cơ giới Nhật Bản trong thập kỷ tới.

Các biến thể trong tương lai có thể được nâng cấp với tên lửa dẫn đường laser hoặc hệ thống AI để tăng cường khả năng tác chiến tự động.

Type 24 không chỉ là một bước tiến trong công nghệ xe chiến đấu bộ binh mà còn thể hiện tham vọng của Nhật Bản trong việc xây dựng lực lượng phòng vệ hiện đại, linh hoạt và mạnh mẽ.

Với pháo 30mm Bushmaster Mk.44, thiết kế bánh lốp 8x8 và công nghệ tiên tiến, Type 24 hứa hẹn sẽ là ‘ngọn giáo sắc bén’ trên chiến trường tương lai.