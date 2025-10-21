Khám phá Type 24 - xe chiến đấu bộ binh (IFV) Nhật Bản với pháo 30mm Bushmaster Mk.44 và công nghệ tiên tiến. Tìm hiểu về hỏa lực, cơ động và vai trò chiến lược của 'siêu xe' này.
Type 24 AWCV (AWCV - Wheeled Armored Combat Vehicle), hay còn gọi là xe chiến đấu bộ binh (IFV- Infantry Fighting Vehicle), là một bước tiến mới trong chương trình Common Tactical Wheeled Vehicle của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF).
Được giới thiệu tại Fuji Firepower 2025, Type 24 được thiết kế để thay thế các dòng xe bọc thép cũ, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, hỏa lực và khả năng bảo vệ cho bộ binh Nhật Bản.
Với pháo tự động 30mm Bushmaster Mk.44, Type 24 không chỉ đáp ứng yêu cầu tác chiến nhanh mà còn thể hiện tham vọng hiện đại hóa quân đội của Nhật Bản.
Công nghệ và thiết kế của Type 24
Type 24 được phát triển dựa trên khung gầm của Type 16 MCV (Maneuver Combat Vehicle), nhưng cải tiến với cấu trúc bánh lốp 8x8, giúp tăng cường khả năng cơ động trên nhiều địa hình, từ đô thị đến đồi núi.
Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự toàn cầu, Type 24 không chỉ là biểu tượng của công nghệ Nhật Bản mà còn là lời khẳng định về khả năng tự chủ quốc phòng.
So với các xe chiến đấu bộ binh khác như BMP-3 của Nga (trang bị pháo 30mm 2A42) hoặc Terrex IFV của Singapore, Type 24 nổi bật với thiết kế bánh lốp và tháp pháo không người lái, mang lại sự linh hoạt và giảm chi phí vận hành.
Tuy nhiên, pháo 30mm của Type 24 có thể kém hơn BMP-3 về hỏa lực kết hợp (BMP-3 có thêm pháo 100mm), nhưng bù lại, Type 24 vượt trội về tốc độ và công nghệ điện tử.
Tương lai của Type 24
Với kế hoạch sản xuất hàng loạt và tích hợp vào các đơn vị JGSDF, Type 24 dự kiến sẽ trở thành ‘xương sống’ của lực lượng cơ giới Nhật Bản trong thập kỷ tới.
