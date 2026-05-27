Tay vợt gốc Việt Learner Tien có màn khởi đầu đáng chú ý tại Roland Garros 2026 khi vượt qua Cristian Garin ở vòng 1 đơn nam. Dù không duy trì sự ổn định trong toàn bộ trận đấu, hạt giống số 18 vẫn cho thấy bản lĩnh và khả năng bứt tốc đúng thời điểm để giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Learner Tien ra quân thuận lợi tại Roland Garros năm nay - Ảnh: AGTP Tennis

Ngay trong set mở màn, Learner Tien nhập cuộc cực kỳ hưng phấn. Anh kiểm soát tốt các pha bóng bền, trả giao bóng hiệu quả và liên tục gây sức ép lên Garin. Trước một đối thủ chưa kịp bắt nhịp, tay vợt người Mỹ thắng trắng 6-0, tạo lợi thế rất lớn về tinh thần.

Tuy nhiên, diễn biến trận đấu bất ngờ đảo chiều ở set 2. Garin chơi quyết liệt hơn, trong khi Learner Tien mắc nhiều lỗi đánh hỏng và để mất nhịp. Tay vợt Chile tận dụng cơ hội để thắng lại 6-2, qua đó cân bằng tỷ số 1-1 sau hai set.

Bước ngoặt đến ở set 3, khi Learner Tien nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Anh tiếp tục thể hiện khả năng điều bóng đa dạng, ép Garin phải di chuyển liên tục và thắng áp đảo 6-0. Sang set 4, tay vợt gốc Việt duy trì thế chủ động, khép lại set đấu với tỷ số 6-2.

Chiến thắng này giúp Learner Tien ghi tên vào vòng 2 Roland Garros 2026, đồng thời khẳng định phong độ đầy hứa hẹn của một trong những tay vợt trẻ đáng chú ý tại giải năm nay.