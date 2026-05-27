Jannik Sinner có màn ra quân suôn sẻ tại Roland Garros 2026 khi vượt qua Clement Tabur với tỷ số 3-0 ở vòng 1 đơn nam. Trước tay vợt nước chủ nhà đang xếp hạng 171 ATP, hạt giống số 1 nhanh chóng chứng minh sự khác biệt về đẳng cấp, bản lĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu.

Jannik Sinner ra quân thuận lợi tại Roland Garros 2026

Ngay set mở màn, Sinner nhập cuộc đầy quyết đoán. Tay vợt người Italy sớm bẻ game giao bóng đầu tiên của Tabur, qua đó tạo lợi thế lớn về tâm lý. Với những cú đánh sâu, nặng và có độ chính xác cao, Sinner liên tục đẩy đối thủ vào thế phòng ngự. Tabur chỉ giành được 1 game trước khi chấp nhận thua 1-6.

Sang set 2, Tabur thi đấu nỗ lực hơn, đặc biệt trong các game cầm giao bóng đầu tiên. Tuy nhiên, sự kiên trì của tay vợt Pháp chỉ giúp anh cầm cự đến game 4. Sinner tận dụng tốt cơ hội giành break, rồi duy trì lợi thế để thắng 6-3.

Kịch bản ở set 3 không thay đổi nhiều. Tabur tiếp tục gồng mình chống đỡ những pha xử lý hiểm hóc từ phía Sinner. Tay vợt chủ nhà thậm chí cứu tới 4 match-point, tạo nên những khoảnh khắc đáng khen trước sự cổ vũ của khán giả Pháp.

Dù vậy, Sinner vẫn cho thấy sự lạnh lùng ở thời điểm quyết định. Anh ghi điểm kết thúc để thắng 6-4, khép lại trận đấu sau 3 set với các tỷ số 6-1, 6-3, 6-4. Ở vòng 2 Roland Garros 2026, hạt giống số 1 sẽ chạm trán Juan Manuel Cerúndolo.