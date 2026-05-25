Novak Djokovic khởi đầu hành trình tại Roland Garros bằng một chiến thắng không hề dễ dàng trước tay vợt chủ nhà Giovanni Mpetshi Perricard. Trên sân Philippe-Chatrier, ngôi sao Serbia phải cần tới 4 set mới có thể vượt qua đối thủ với tỷ số 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 để giành quyền vào vòng hai.

Djokovic ngược dòng vào vòng 2 Roland Garros - Ảnh: RG

Ngay từ đầu trận, Djokovic gặp nhiều khó khăn trước những cú giao bóng cực mạnh của Mpetshi Perricard. Được tiếp thêm tinh thần bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Pháp, tay vợt chủ nhà thi đấu hưng phấn, mạnh mẽ và tận dụng tốt sự thiếu ổn định của Djokovic để thắng set đầu.

Set hai tiếp tục là thử thách lớn với cựu số 1 thế giới. Djokovic liên tục bỏ lỡ cơ hội bẻ game, trong đó có tới 9 break-point không thành công. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm quan trọng, bản lĩnh của tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam đã lên tiếng. Anh tận dụng thành công cơ hội thứ 10 để cân bằng tỷ số trận đấu.

Bước ngoặt ấy giúp Djokovic cởi bỏ áp lực và hoàn toàn làm chủ thế trận. Khi bắt nhịp tốt hơn với những cú giao bóng của đối thủ, tay vợt Serbia nhanh chóng áp đảo, thắng set ba chóng vánh 6-1 trước khi khép lại trận đấu ở set bốn.

Chiến thắng sau 2 giờ 51 phút giúp Djokovic có trận thắng thứ 102 tại Roland Garros. Anh cũng đi vào lịch sử với lần thứ 82 góp mặt ở vòng đấu chính đơn nam Grand Slam, vượt qua Roger Federer và Feliciano Lopez. Vòng hai, Djokovic gặp Valentin Royer.