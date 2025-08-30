Highlights Carlos Alcaraz 3-0 Luciano Darderi:

Mặc dù dẫn trước 1 set và 4-1, tay vợt người Tây Ban Nha bất ngờ mất game giao bóng đầu tiên tại giải và có dấu hiệu đau nhẹ ở đầu gối phải. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Alcaraz nhanh chóng lấy lại phong độ, thắng liền 7 game để khép lại trận đấu chỉ sau 1 giờ 44 phút.

Với chiến thắng này, Alcaraz lần thứ tư liên tiếp góp mặt ở vòng 4 giải Mỹ Mở rộng, khẳng định sự ổn định đáng nể của mình.

Alcaraz vẫn chưa có đối thủ tại US Open - Ảnh: FBNV

Anh cũng trấn an người hâm mộ khi cho biết việc gọi bác sĩ chỉ là biện pháp phòng ngừa. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Arthur Rinderknech, người mà Alcaraz đã thắng trong cả ba lần đối đầu trước đó.

Trận đấu cũng ghi nhận một số khoảnh khắc ấn tượng từ đối thủ Darderi, đặc biệt là cú bỏ nhỏ ngoạn mục giúp anh giành được break point hiếm hoi. Dù vậy, Alcaraz vẫn tỏ ra vượt trội với khả năng tấn công bằng cú thuận tay uy lực và những pha bóng bền đầy bền bỉ.

Thống kê sau trận cho thấy, Alcaraz đã trở thành tay vợt trẻ thứ hai trong lịch sử đạt mốc 80 trận thắng Grand Slam, chỉ đứng sau huyền thoại Bjorn Borg.

Với 57 trận thắng và 6 danh hiệu trong năm 2025, anh đang bám sát Jannik Sinner trong cuộc đua giành ngôi số 1 thế giới. Nếu tiến sâu tại US Open 2025, Alcaraz hoàn toàn có khả năng trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng sau gần hai năm.