Muốn bán khoảng 30% cổ phần để huy động 1 tỷ USD

Theo nguồn tin từ DealStreetAsia, TH Group đang triển khai một vòng gọi vốn quy mô lớn, dự kiến bán khoảng 30% cổ phần nhằm thu về khoảng 1 tỷ USD. Nếu thành công, doanh nghiệp sẽ được định giá khoảng 3,3 tỷ USD.

Nguồn tin cho hay TH Group đã tiếp cận một số quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới như KKR, Warburg Pincus và CVC Capital Partners. Hãng kiểm toán và tư vấn EY được lựa chọn làm đơn vị tư vấn cho thương vụ. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm nhà đầu tư mới ở giai đoạn đầu và các bên liên quan chưa đưa ra bình luận chính thức.

Thông tin này phần nào nối tiếp chia sẻ trước đó của CEO Thái Hương tại Đại hội đồng cổ đông Bac A Bank. Bà Thái Hương, hiện cũng là Chủ tịch Hội đồng Chiến lược TH Group, cho biết doanh nghiệp đã làm việc với các đơn vị tư vấn để thăm dò sự quan tâm của các quỹ đầu tư toàn cầu.

Đây đều là những tên tuổi rất quen thuộc tại Việt Nam. KKR đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Masan, Vinhomes, EQuest, KiotViet và Medical Saigon Group, tập trung vào tiêu dùng, bất động sản, giáo dục, công nghệ và y tế.

Warburg Pincus cũng rót hơn 2 tỷ USD vào Vincom Retail, Techcombank, BW Industrial, MoMo và Novaland, ưu tiên các lĩnh vực hưởng lợi từ đô thị hóa, logistics, tài chính và kinh tế số. Trong khi đó, CVC Capital Partners chưa có nhiều thương vụ lớn nhưng đã hiện diện trong các lĩnh vực tiêu dùng, y tế và dịch vụ.

Thương vụ huy động tỷ USD của TH Group đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức. Ảnh: DealStreetAsia

Đáng chú ý, các quỹ này cũng đang bước vào chu kỳ tái cơ cấu danh mục. KKR đã giảm sở hữu tại Masan và Vinhomes sau nhiều năm đầu tư, Warburg Pincus từng bước hiện thực hóa lợi nhuận tại Vincom Retail, tương tự SK Group cũng rút vốn tại tập đoàn lớn và giảm tỷ lệ nắm giữ tại Masan nhằm tối ưu danh mục đầu tư toàn cầu.

Tuy vậy, việc các quỹ thoái vốn không đồng nghĩa với việc họ rời bỏ Việt Nam, mà phản ánh đặc thù của mô hình đầu tư tư nhân là luân chuyển vốn sau khi khoản đầu tư đạt mức định giá kỳ vọng.

Cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức

TH Group được xem là một trong những doanh nghiệp tư nhân thành công trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Thế mạnh lớn nhất của tập đoàn nằm ở ngành sữa với mô hình sản xuất khép kín từ đồng cỏ đến ly sữa, hệ thống trang trại quy mô lớn tại Việt Nam và Nga cùng thương hiệu TH true MILK đã tạo được vị thế đáng kể trên thị trường.

Ngoài sữa, doanh nghiệp còn mở rộng sang thực phẩm, đồ uống, y tế và giáo dục. Tuy nhiên, đây chủ yếu vẫn là hệ sinh thái bổ trợ, trong khi ngành sữa tiếp tục là trụ cột đóng góp doanh thu và lợi nhuận.

Theo dữ liệu tổng hợp do Vanguard Business Information chia sẻ, TH Group đạt khoảng 700 triệu USD doanh thu và gần 100 triệu USD lợi nhuận ròng năm 2023. Nếu huy động thành công 1 tỷ USD cho 30% cổ phần, mức định giá dự kiến của TH Group sẽ tương đương khoảng 70% vốn hóa hiện nay của Vinamilk - doanh nghiệp sữa niêm yết lớn nhất Việt Nam với lịch sử gần nửa thế kỷ.

Đây vừa là lợi thế, vừa là áp lực. So với nhiều doanh nghiệp tiêu dùng khác, ngành sữa vẫn là lĩnh vực thiết yếu, ít chịu tác động bởi chu kỳ kinh tế và còn dư địa tăng trưởng nhờ thu nhập người dân tăng, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực, trong khi nhu cầu về thực phẩm dinh dưỡng chất lượng cao tiếp tục gia tăng.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của ngành sữa không còn mạnh như một thập kỷ trước. Thị trường đã bước vào giai đoạn bão hòa hơn, tốc độ tăng trưởng chậm lại và cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Ngay cả Vinamilk (VNM) cũng không còn duy trì tốc độ tăng trưởng cao như giai đoạn trước. Sau khi tăng gần 30 lần trong giai đoạn 2009-2017 từ mức 3.500 đồng/cp lên đỉnh 100.000 đồng/cp, cổ phiếu VNM nhiều năm gần đây dao động trong vùng giá thấp so với đỉnh lịch sử (quanh mốc 60.000 đồng/cp), phản ánh kỳ vọng tăng trưởng đã giảm đáng kể.

Xu hướng đầu tư của các quỹ quốc tế cũng thay đổi. Nếu trước đây, nhà đầu tư sẵn sàng trả mức định giá cao cho các doanh nghiệp tiêu dùng dẫn đầu thì hiện nay họ thận trọng hơn, ưu tiên các doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận bền vững, quản trị minh bạch, khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế và chuỗi cung ứng hiệu quả.

Thực tế, thị trường cũng xuất hiện không ít thương vụ huy động vốn chưa đạt kỳ vọng.

Một yếu tố khác là bối cảnh dòng vốn quốc tế. Từ năm 2023 đến nay, khối ngoại liên tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam với tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD. Lãi suất và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao khiến nhiều quỹ ưu tiên nắm giữ tài sản bằng USD, trong khi áp lực tỷ giá cũng làm giảm hiệu quả đầu tư vào các thị trường mới nổi.

Dẫu vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao tại châu Á, tầng lớp trung lưu tiếp tục mở rộng, tiêu dùng nội địa duy trì tích cực và triển vọng được nâng hạng thị trường chứng khoán vẫn là những yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư dài hạn.

Với TH Group, thương hiệu mạnh, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hệ sinh thái sản xuất khép kín và dư địa mở rộng thị trường vẫn là những điểm cộng quan trọng. Bởi theo giới phân tích, một trong những vấn đề nhà đầu tư thường quan tâm là khả năng duy trì tăng trưởng và hiệu quả sinh lời trong dài hạn.

Để làm được điều đó, thu hút tỷ USD, TH Group cần chứng minh khả năng mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sinh lời và duy trì các chuẩn mực quản trị theo thông lệ quốc tế.