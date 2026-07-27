Đồ án có tính thực tiễn cao

Đồ án mang tên “Mở khóa Sài Gòn Xanh - Chiến dịch truyền thông trải nghiệm xe buýt điện” của Nguyễn Thị Thúy Ngân và Nguyễn Hoài Đông Nghi được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM lựa chọn để nghiên cứu khả năng ứng dụng trong hoạt động truyền thông cho hệ thống xe buýt điện.

Thay vì chỉ tập trung vào logo hay bộ nhận diện thương hiệu, Thúy Ngân và Đông Nghi xây dựng một chiến dịch truyền thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe buýt điện. Việc được lựa chọn nghiên cứu ứng dụng giúp nhóm sinh viên có cơ hội tiếp tục hoàn thiện các hạng mục của đồ án theo nhu cầu thực tế.

Dưới sự hướng dẫn của ThS Trần Thị Nhật Trâm, nhóm xây dựng chiến dịch truyền thông gồm hệ thống nhận diện, các hoạt động trải nghiệm và chuỗi sản phẩm truyền thông.

Sinh viên Nguyễn Hoài Đông Nghi (trái) và Nguyễn Thị Thúy Ngân. Ảnh: TH

Đồ án gồm hệ thống nhận diện, các hoạt động trải nghiệm, chuỗi sản phẩm truyền thông và một số ý tưởng tương tác nhằm khuyến khích người dân, đặc biệt là giới trẻ và du khách, sử dụng xe buýt điện. Nhóm tập trung vào việc xây dựng hình ảnh và nội dung truyền thông gắn với trải nghiệm sử dụng phương tiện này.

Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, cho rằng đồ án có tính thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh của thành phố.

Theo kế hoạch, nhiều sản phẩm trong đồ án sẽ được nghiên cứu triển lãm tại các bến xe buýt để người dân trực tiếp trải nghiệm. Một số hạng mục cũng được xem xét tích hợp vào bộ nhận diện của Trung tâm nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp với Trường ĐH Hoa Sen và nhóm sinh viên nghiên cứu lộ trình triển khai các hạng mục phù hợp.

Đồ án gặp đúng "điểm rơi" của thành phố

Việc đồ án được lựa chọn nghiên cứu ứng dụng diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang thúc đẩy chuyển đổi sang các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch. Từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, thành phố triển khai chính sách miễn 100% giá vé xe buýt theo lộ trình nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Song song đó, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2029 chuyển đổi toàn bộ xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh sang sử dụng xe điện hoặc các dạng năng lượng xanh.

Trong bối cảnh này, hoạt động truyền thông là một trong những yếu tố được tính đến bên cạnh việc đầu tư phương tiện và hạ tầng.

Đó cũng là lý do một đồ án tốt nghiệp của sinh viên lại có cơ hội trở thành một phần của chiến lược phát triển giao thông công cộng của thành phố.

Theo các giảng viên hướng dẫn, giá trị lớn nhất của một đồ án không nằm ở điểm số hay bằng tốt nghiệp mà ở khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Việc sản phẩm được cơ quan quản lý nhà nước chủ động đề xuất nghiên cứu ứng dụng giúp sinh viên có cơ hội kiểm chứng tính khả thi của ý tưởng, đồng thời tạo cầu nối giữa đào tạo đại học với nhu cầu của xã hội.

Trước đó, một số đồ án của sinh viên Trường ĐH Hoa Sen cũng được lựa chọn trong các dự án liên quan đến giao thông công cộng tại TPHCM. Một trong số đó là đồ án tốt nghiệp “Mê Trô - Mê Phố” của hai cựu sinh viên Nguyễn Phạm Trường An và Nguyễn Thái Học được lựa chọn làm bộ nhận diện cho tuyến Metro số 1.

Một nhóm sinh viên khác gồm Nguyễn Trọng Khôi và Trần Kim Mai cũng giành giải tại cuộc thi thiết kế logo "Biểu tượng đô thị - Dấu ấn kết nối 2025". Mascot "Echo Leaf" do nhóm sáng tạo hiện được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM sử dụng trong hệ thống giao thông công cộng vùng đô thị mở rộng.