Quang Minh bước vào cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với vị thế nhất tháng 1, giành được 345 điểm.

Trước cuộc thi quý 3, Quang Minh cho biết em có chút hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, việc xuất hiện với kiểu tóc mới giúp nam sinh tự tin hơn.

Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Ở phần thi Khởi động, dù thi đấu khá “nhẹ nhàng”, Quang Minh vẫn thể hiện năng lực ấn tượng khi giành 65 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Tuy nhiên, nam sinh chỉ hơn Ngọc My, người xếp thứ hai, 5 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Quang Minh chỉ giành thêm được 10 điểm, trước khi bạn chơi Ngọc My phát tín hiệu trả lời Chướng ngại vật và đưa ra đáp án chính xác là “thanh niên xung phong”. Lúc này, Quang Minh chỉ có 75 điểm, tụt xuống vị trí thứ hai, kém người tạm dẫn đầu là Ngọc My 25 điểm.

Kết thúc phần thi này, nam sinh chia sẻ: "Hơi tiếc một chút, nhưng không sao, em cần tiếp tục cố gắng trong những phần thi tiếp theo".

Ở phần thi Tăng tốc, Quang Minh giành 30 điểm ở câu hỏi đầu tiên để lấy lại vị trí dẫn đầu, nhưng ngay sau đó lại bị Ngọc My vượt qua. Với 2/4 câu trả lời nhanh nhất, nam sinh bứt phá và kết thúc phần thi với 165 điểm, hơn Ngọc My 25 điểm.

Tuy nhiên, Quang Minh nhận định các thí sinh đều ngang tài ngang sức trong một trận đấu đầy cạnh tranh. Vì vậy, em cho rằng mình cần thi đấu chắc chắn và cẩn trọng hơn ở phần Về đích.

Trong phần thi Về đích, Quang Minh chọn gói 3 câu 20 điểm. Kết thúc phần thi của mình với việc trả lời đúng 2/3 câu hỏi, Quang Minh nâng điểm số lên thành 205.

Trong phần thi Về đích của Ngọc My, người đang xếp thứ hai và bám sát Quang Minh, nam sinh giành quyền trả lời ngay ở câu hỏi đầu tiên và đưa ra đáp án chính xác. Nhờ vậy, Quang Minh có thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 225, trong khi Ngọc My chỉ có 120 điểm.

Đây cũng là điểm số chung cuộc của Quang Minh, giúp nam sinh giành vòng nguyệt quế quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên) vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sau chiến thắng quý 3 với 225 điểm.

Kém Quang Minh 40 điểm, thí sinh Nguyễn Đức Minh (Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) về đích ở vị trí thứ hai với 185 điểm. Lần lượt xếp sau là Huỳnh Lê Ngọc My (Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng) với 120 điểm và Lê Nguyễn Nam Sơn (Trường THPT Chuyên Sơn Tây, Hà Nội) với 85 điểm.

Trước Nguyễn Huy Quang Minh, hai thí sinh đã giành vé vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 là Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), nhất quý I với 175 điểm và Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ), nhất quý II với 200 điểm.