Ở mùa tuyển sinh năm 2025, Âu Viết Hoàng (sinh năm 2007, cựu học sinh Trường THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn) đạt tổng điểm 29 ở tổ hợp khối B (Toán 9,5; Hóa học 10 và Sinh học 9,5). Nam sinh còn gây ấn tượng khi đạt IELTS 7.0. Hoàng trúng tuyển ngành Y khoa (điểm chuẩn 28,13) - ngành học top đầu của Trường ĐH Y Hà Nội mà không cần dùng đến điểm ưu tiên theo khu vực hay đối tượng tuyển sinh.

Thành tích này cũng giúp em lọt vào danh sách học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương.

“Em thực sự vui mừng đan xen sự phấn khích khi được tham gia sự kiện vinh danh lớn như vậy”, Hoàng chia sẻ.

Âu Viết Hoàng là thủ khoa khối B trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tỉnh Lạng Sơn với 29 điểm. Ảnh: NVCC.

Hoàng xác định theo đuổi ngành Y từ năm lớp 11. Ước mơ trở thành bác sĩ của em được vun đắp từ những năm tháng tuổi thơ được theo chân bố, một y sĩ công tác tại trạm xá xã. Việc chứng kiến bố cứu chữa cho bệnh nhân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, khiến em cảm thấy tự hào và trân quý nghề y.

“Em luôn ngưỡng mộ tình yêu của bố với nghề và cách bố tận tình chăm sóc bệnh nhân. Ước mơ một ngày nào đó trong tương lai cũng được khoác áo blouse trắng để giúp đỡ mọi người là động lực khiến em cố gắng từng ngày”, Hoàng bộc bạch.

Hiện tại, sau gần một kỳ học tại Trường Đại học Y Hà Nội, Hoàng cho rằng mọi thứ không dễ dàng nhưng em đang dần thích nghi tốt.

“Đối với một học sinh đến từ một trường THPT công lập của tỉnh Lạng Sơn như em, chương trình học ban đầu có phần hơi nặng. Tuy nhiên, em luôn tự nhủ chỉ cần mình kiên trì, chăm chỉ thì có thể tích lũy kiến thức và đáp ứng được các tiêu chuẩn của nhà trường. Đặt chân vào trường y danh tiếng hàng đầu cả nước, tiếp xúc với nhiều bạn giỏi, em nghĩ rằng bản thân cần cải thiện từng ngày để có thể trở thành một bác sĩ giỏi sau này”, Hoàng chia sẻ.

Vào đại học, Hoàng vẫn mang theo bên mình những điều đã giúp em đạt điểm số cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đỗ vào trường đại học top đầu: Kiên trì, quyết tâm và tự giác tìm tòi, học hỏi.

Theo nam sinh, để học tập tốt cũng cần đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất bằng việc ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và không thức quá khuya, giúp cơ thể luôn giàu năng lượng, sẵn sàng tiếp thu kiến thức.

Hoàng cũng cho rằng mỗi người cần tìm ra và chọn cho mình một phương pháp học tập phù hợp.

Bên cạnh đó, nam sinh cho rằng mỗi bạn trẻ nên tìm cho mình một nhóm bạn học, để có thể đốc thúc lẫn nhau. “Dù có thể không chỉ dạy cho nhau, nhưng chỉ cần ngồi học cùng nhau, nhìn thấy nhau học bài cũng là một nguồn động lực rất lớn để giữ mình ở bàn học, không bị xao nhãng bởi những vấn đề khác”, Hoàng chia sẻ cách để duy trì năng lượng học tập từ những năm tháng THPT đến bây giờ.

Hoàng cho rằng mỗi bạn trẻ nên dám đặt ra mục tiêu cho mình, bởi đó là động lực để vượt qua giới hạn bản thân. “Đã có lúc em cũng nghi ngại về năng lực của mình, nhưng việc đặt mục tiêu cao hơn một chút giúp em cố gắng từng ngày. Dù xuất phát điểm khác nhau, ai cũng có quyền mơ ước và nỗ lực để chạm tới thành công”, Hoàng nói.

Hiện tại, Hoàng ở ký túc xá và tập dần với cuộc sống tự lập, từ quản lý chi tiêu đến mở rộng các mối quan hệ khi không có bố mẹ bên cạnh. Nam sinh cố gắng hòa đồng, làm quen với các bạn và anh chị khóa trên, đồng thời tham gia một số câu lạc bộ, hội nhóm để học hỏi kinh nghiệm, rèn kỹ năng mềm, phục vụ cho việc học và tương lai sau này.

Thời gian rảnh rỗi ở năm nhất, Hoàng vẫn thường xuyên đi dạy gia sư để có thêm tiền trang trải sinh hoạt và không quá phụ thuộc vào gia đình.

“Em muốn chia sẻ tới các bạn trẻ rằng, dù xuất thân ra sao hay điều kiện thế nào, ai cũng có cơ hội học tập trong thế giới phẳng. Tất cả phụ thuộc vào ý chí và quyết tâm của bản thân. Chính vì vậy, các bạn hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ và đam mê để có thể chạm tới thành công”, Hoàng nói.