Năm 2025 là một năm đáng nhớ đối với Thị Lài (cô gái S’tiêng, sinh năm 2007, Đồng Nai) khi lần lượt mang về những tấm Huy chương Vàng quý giá tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia (hồi tháng 4) và Giải vô địch Vovinam quốc gia (hồi tháng 9). Không chỉ vậy, cô gái vừa tròn 18 tuổi này khép lại năm 2025 đầy ấn tượng khi xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng Giải vô địch Vovinam thế giới, diễn ra tại Indonesia tháng 11 vừa qua.

Năm 2024, cô gái người S’tiêng này cũng từng đạt thành tích ấn tượng khi đồng thời giành các danh hiệu “vô địch trẻ, vô địch quốc gia và vô địch châu Á”.

Những kết quả trên cũng giúp Thị Lài góp mặt trong danh sách học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2025 được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương.

Thị Lài lọt danh sách học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, Lài cho hay, 2025 là năm thành công nhất trong sự nghiệp thi đấu của em từ trước tới nay.

“Được vinh danh tại lễ tuyên dương tới đây là niềm vui, vinh dự và sự đền đáp xứng đáng cho hành trình nỗ lực tập luyện, cố gắng của bản thân. Em rất vui và hồi hộp được có mặt tại buổi lễ tuyên dương”, Lài chia sẻ.

Từ nhỏ, Lài đã thích vận động, muốn được học võ và bắt đầu gắn bó với Vovinam từ lớp 5. Tuy vậy, khó khăn đầu tiên em vấp phải lại tới từ gia đình, khi mẹ em băn khoăn “con gái mà theo học võ”.

“Khi đó, em đã phải thuyết phục mẹ rằng đây là niềm đam mê và xin được cho thử sức 5 năm. Giờ đây, em đã chứng minh được sự lựa chọn là đúng đắn nên mẹ không còn ngăn cản mà chỉ động viên em cố gắng”, Lài chia sẻ.

Thị Lài (phải) trong một trận thi đấu. Ảnh: NVCC

Lài tham gia các lớp phong trào, câu lạc bộ và có cơ hội được Võ sư Huỳnh Minh Hải, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Vovinam Bình Phước (cũ), phát hiện, tuyển chọn vào đội tuyển của tỉnh.

“Trong một dịp thi đấu giao hữu, thầy Huỳnh Minh Hải thấy em có khả năng nên nhận vào đội tuyển của tỉnh. Lúc nghe tin được vào tập luyện cùng đội tuyển tỉnh, em rất vui. Càng tập, em càng thấy mình tìm được một thế giới riêng - nơi được là chính mình. Em thấy bản thân được mạnh mẽ, kiên cường hơn”, Lài chia sẻ.

Năm 2020, khi vừa tròn 13 tuổi, Lài lần đầu tiên đại diện Bình Phước (cũ) tham dự Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc. Do còn non kinh nghiệm, lần đó cô nhanh chóng dừng bước ở những trận đầu tiên. Nhưng Ban huấn luyện vẫn tin Lài có tố chất, ý chí rất mạnh và luôn nghiêm túc trong tập luyện.

Không phụ lòng thầy cô, hiện nay, với chiều cao lý tưởng 1m72, thi đấu ở hạng cân 66kg nữ, Lài sở hữu nền tảng thể chất ưu việt kết hợp phong cách thi đấu mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh. Cô nhanh chóng trở thành “khắc tinh” của những đơn vị mạnh truyền thống về đối kháng trên toàn quốc. Năm 2022, Lài bước lên bục cao nhất tại Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc, mở màn cho hành trình bất bại ở các giải đấu lớn sau đó. Tại Giải vô địch Vovinam toàn quốc 2024, Lài đã có trận đấu kịch tính và đẳng cấp với đương kim vô địch SEA Games 32 Đỗ Phương Thảo để mang về Huy chương Vàng danh giá cho Bình Phước sau nhiều năm chờ đợi. Từ đây Lài cũng chính thức được tập trung vào đội tuyển Vovinam quốc gia.

Hình ảnh đời thường đầy năng động của cô gái vàng Vovinam Việt Nam. Ảnh: NVCC

Theo đuổi bộ môn này, cô gái sinh năm 2007 cho hay, chuyện cơ thể, tay chân bị xây xát, bầm tím, ê ẩm là quá bình thường. Nặng nhất, có lần, cô bạn còn bị “mẻ răng” trong lúc tập luyện với một vận động viên nam.

Trước mỗi trận đấu, Lài luôn cố gắng tập luyện, nghiên cứu kỹ đối thủ và tự nhủ “không được phép chủ quan và khinh thường đối thủ”.

Nói về dự định tương lai, Lài cho hay sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện và đặt mục tiêu đạt được những thành tích tốt nhất ở các giải đấu tiếp theo trong năm 2026 và xa hơn là chinh phục các giải đấu quốc tế.

Cô bạn hy vọng có thể góp phần truyền cảm hứng cho các em nhỏ, bạn trẻ, nhất là những bạn nữ yêu võ thuật, để tự tin theo đuổi ước mơ. “Các bạn hãy cứ đam mê và cố gắng hết sức. Khi đó, cho dù kết quả ra sao, có thể chưa được hoàn hảo thì mình vui, tự hào vì đã hết mình với đam mê. Điều quan trọng nhất là luôn giữ tinh thần kỷ luật, quyết tâm và lòng biết ơn trong mỗi bước đường mình đi”, Lài nói.

Cô gái người S’tiêng hy vọng câu chuyện của mình có thể củng cố thêm niềm tin, đặc biệt với các bạn trẻ người dân tộc thiểu số, rằng bất cứ ai cũng có thể thành công nếu có ước mơ, ý chí và được trao cơ hội. Ảnh: NVCC

Giờ đây, Lài không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Đồng Nai mà còn là vận động viên sáng giá trong đội hình Vovinam Việt Nam, niềm tự hào của thể thao nước nhà và hứa hẹn mang vinh quang về từ những đấu trường đỉnh cao trong thời gian tới.

“Là một vận động viên người S’tiêng, em rất tự hào khi được đại diện cho quê hương và đồng bào mình trên các đấu trường thể thao. Em mong muốn có thêm nhiều sân chơi, chương trình đào tạo và chính sách hỗ trợ riêng cho người trẻ dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, xa để các bạn có cơ hội phát triển tài năng và vươn lên trong cuộc sống”, Lài nói. Em cũng hy vọng câu chuyện của mình có thể củng cố niềm tin rằng bất cứ ai cũng có thể thành công nếu có ước mơ, ý chí và được trao cơ hội.