Về thành phần tham dự, quy định nêu rõ gồm: Ủy viên Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết); khách mời gồm các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số đại biểu không là Ủy viên Trung ương Đảng (trừ nội dung Trung ương Đảng họp riêng).

Danh sách khách mời do Thường trực Ban Bí thư quyết định. Khi cần thiết, Bộ Chính trị mời một số cán bộ không là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có liên quan đến nội dung hội nghị dự họp và báo cáo.

Theo quy định căn cứ vào chương trình công tác và thực tiễn, Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần/năm, trừ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội và có điều chỉnh khi cần thiết.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 hồi tháng 3. Ảnh: TTXVN

Căn cứ điều kiện thực tế, Ban Chấp hành Trung ương sẽ họp trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngoài chương trình họp định kỳ, khi thấy cần thiết hoặc có trên một nửa số Ủy viên Trung ương (chính thức) đề nghị thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập hội nghị Trung ương và bổ sung vào chương trình họp toàn khóa.

Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị về triệu tập hội nghị, nội dung, chương trình hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo trước thời gian dự kiến tổ chức hội nghị ít nhất 15 ngày.

Giữ gìn hình ảnh, tác phong chuẩn mực khi tham dự hội nghị

Quy định nêu rõ về trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu tham dự hội nghị. Theo đó, các đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình hội nghị. Đồng thời, các đại biểu chấp hành sự điều hành của lãnh đạo chủ trì, điều hành hội nghị, biểu quyết những quyết định chung của Trung ương và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng chịu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những quyết định đó.

Các đại biểu dự hội nghị nghiên cứu kỹ lưỡng, tích cực thảo luận, góp ý kiến vào các đề án, báo cáo, các vấn đề do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Ban Chấp hành Trung ương. Các khách mời tham dự hội nghị tham gia thảo luận tại tổ, khi Bộ Chính trị đề nghị thì thảo luận tại hội trường.

Quy định yêu cầu đại biểu ngồi đúng vị trí theo biển tên tại hội trường, giữ gìn hình ảnh, tác phong chuẩn mực, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và các quy định liên quan của Đảng, Nhà nước.

Sau hội nghị, các Ủy viên Trung ương (chính thức và dự khuyết) có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo quy định.

Quy định 206 cũng quy định cụ thể các nội dung về chủ trì, điều hành hội nghị, phân công thảo luận tại tổ.

Tổng Bí thư chủ trì hội nghị, phát biểu khai mạc, bế mạc, kết luận. Tùy theo nội dung, yêu cầu của từng phiên họp, Tổng Bí thư sẽ trực tiếp hoặc phân công các Ủy viên Bộ Chính trị là lãnh đạo chủ chốt điều hành hội nghị. Chủ trì, điều hành hội nghị phân công các cơ quan có liên quan ghi biên bản hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư quyết định việc chia tổ thảo luận và chỉ định đại biểu đại diện chủ trì điều hành thảo luận tại tổ. Việc chia tổ thảo luận thực hiện theo nguyên tắc luân phiên để các đại biểu tham dự hội nghị có điều kiện được nghe, trao đổi với nhiều đại biểu khác.

Về công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, theo quy định, tài liệu chính thức của hội nghị được gửi bằng hình thức điện tử. Văn phòng Trung ương Đảng gửi máy tính bảng có chứa tài liệu hội nghị đến đại biểu tham dự hội nghị ít nhất 5 ngày trước ngày khai mạc để các đại biểu nghiên cứu.

Với các tài liệu thuộc bí mật nhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Từng Ủy viên Trung ương và đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị nội dung đóng góp ý kiến và gửi ý kiến tới Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, chuyển cơ quan chủ trì đề án xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình gửi hội nghị.

Cơ quan chủ trì xây dựng đề án có trách nhiệm hoàn thiện các tài liệu thuộc hồ sơ đề án trình hội nghị, trong đó, cần nêu rõ những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

Quy định cũng nêu cụ thể về chương trình hội nghị, việc bầu cử, biểu quyết, chất vấn tại hội nghị.

Liên quan thông tin về hội nghị, quy định nêu rõ, báo chí đưa tin phiên khai mạc, phiên bế mạc và một số nội dung thảo luận tại hội trường, thảo luận tại tổ. Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí hằng ngày gửi các cơ quan thông tấn, báo chí.

Sau hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương giao Ban Bí thư chỉ đạo việc thông báo kết quả và nội dung hội nghị. Thông tin về hội nghị được chủ động cung cấp kịp thời, chính xác, thống nhất; tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội đối với những vấn đề mới, các chủ trương, quyết sách lớn.