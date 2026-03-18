Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/3 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer giải quyết bất đồng, cảnh báo cuộc xung đột Iran có thể làm chậm tiến trình hòa đàm Ukraine.

"Tôi không có ý bảo các nhà lãnh đạo phải làm thế nào. Nhưng tôi thực sự mong Tổng thống Trump và Thủ tướng Starmer có thể gặp mặt trực tiếp, qua đó tìm ra lập trường chung. Đây có thể là cách để Mỹ và Anh tái khởi động quan hệ", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, việc các đồng minh phương Tây chia rẽ vì vấn đề Trung Đông có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. "Tôi có cảm giác xấu về tình hình địa chính trị hiện nay. Cuộc xung đột Iran đang làm phân tán cộng đồng quốc tế, trì hoãn các cuộc đàm phán về Ukraine", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang gia tăng chỉ trích Thủ tướng Starmer vì từ chối hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz. "Ông Starmer là một người tử tế, nhưng tôi vẫn thất vọng về lập trường của ông ấy", ông Trump nhận xét.

Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư trên tiền tuyến

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/3 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Sopych tại Sumy và khu định cư Kaleniki ở Donetsk.

"Bên cạnh việc kiểm soát 2 khu định cư, quân đội Nga cũng khiến đối thủ tổn thất hơn 1.240 binh sĩ ở các cuộc giao tranh trong vòng 24h qua", phía Nga cho biết.

Cụ thể, Ukraine tổn thất khoảng 270 binh sĩ và 3 xe bọc thép tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Bắc phụ trách; hơn 170 binh sĩ cùng 3 xe bọc thép tại khu vực của Nhóm tác chiến miền Tây; khoảng 200 binh sĩ, 2 xe bọc thép tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Nam. Tại khu vực của Nhóm tác chiến Trung tâm, Ukraine mất hơn 280 binh sĩ và 2 xe bọc thép; hơn 255 binh sĩ và 1 xe bọc thép tại khu vực của Nhóm tác chiến miền Đông; ngoài ra là 65 binh sĩ và một trạm gây nhiễu tại khu vực của Nhóm tác chiến Dnipro.