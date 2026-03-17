Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 16/3 đã có cuộc họp báo nhằm đưa ra quan điểm về cuộc xung đột Iran và tình hình thực địa ở Ukraine.

"Đến thời điểm này, Mỹ và Israel đã hiểu rõ mức độ sai lầm nghiêm trọng của họ khi tiến hành tấn công phủ đầu Iran. Và tất nhiên, Tehran đang đưa ra các phản ứng tự vệ. Cuộc xung đột hiện tại đã vượt ra ngoài Trung Đông, gây ra các tác động toàn cầu", ông Lavrov nhận xét.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột Iran cần chấm dứt ngay các hành động "gây tổn hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự". Nga cũng sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải tại Trung Đông.

"Chúng tôi tin Nga có đủ khả năng để làm điều này. Các bên cần phải tỉnh táo để bắt đầu xây dựng những thỏa thuận, bao gồm cả đảm bảo an ninh. Đối với tôi, rõ ràng là Tehran muốn có những bảo đảm như vậy", ông Lavrov nói.

Về tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga vẫn tuân thủ mọi thỏa thuận liên quan đến giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

"Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Nhưng vì chế độ Kiev chưa sẵn sàng đàm phán, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình trên thực địa", ông Lavrov cho biết.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích lập trường của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. "EU đã đánh mất uy tín của mình, các động thái của họ không mang lại yếu tố xây dựng nào cho tiến trình hòa đàm", ông Lavrov bình luận.