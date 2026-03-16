Tờ Financial Times dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/3 nói: "Việc quá trình đàm phán bị gián đoạn là có thể hiểu được. Tất nhiên là Nga vẫn sẵn sàng đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, ngay cả khi tình hình trên tiền tuyến đang có lợi cho chúng tôi".

Ông Peskov cũng cáo buộc giới lãnh đạo châu Âu không muốn thúc đẩy một giải pháp ngoại giao tại Ukraine, đồng thời cảnh báo việc châu Âu tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev chỉ góp phần kéo dài giao tranh.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Giới chức châu Âu không mặn mà trong việc hỗ trợ tiến trình hòa bình. Khi đặc phái viên Pháp đến Nga hồi tháng 2, ông ấy không mang theo bất kỳ tín hiệu tích cực nào. Phía châu Âu thường xuyên kêu gọi để được tham gia đàm phán, nhưng hành động thực tế của họ lại phá hoại tiến trình này", ông Peskov cho hay.

Trong những tháng gần đây, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã bị gạt ra bên lề trong các cuộc đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine tại Abu Dhabi và Geneva.

Tổng thống Ukraine lo mất đi sự ủng hộ của Mỹ

Tờ Economic Times ngày 15/3 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã bày tỏ sự quan ngại về khả năng Kiev mất đi sự ủng hộ của Mỹ vì tình hình xung đột Iran leo thang.

"Rõ ràng là Mỹ đang tập trung vào Iran, nhưng chúng tôi không muốn mất đi sự ủng hộ của họ. Thông qua đề nghị chia sẻ chuyên môn về máy bay không người lái (UAV) của Kiev, chúng tôi đang thể hiện thiện chí giúp đỡ Mỹ và các đồng minh của Washington ở Trung Đông. Hy vọng Mỹ sẽ không quay lưng lại với vấn đề Ukraine", ông Zelensky phát biểu.

Theo truyền thông Mỹ, viện trợ quân sự của Washington cho Ukraine sụt giảm mạnh kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. Tính đến hiện tại, ông Trump vẫn chưa phân bổ thêm bất kỳ gói viện trợ quốc phòng mới nào trong khuôn khổ Quyền Điều chỉnh nguồn lực tổng thống (PDA), công cụ thường xuyên được Mỹ sử dụng dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.