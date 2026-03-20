Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/3 đã lên án việc Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng năng lượng của Nga bằng máy bay không người lái (UAV), cảnh báo động thái của Kiev có thể "làm trầm trọng thêm" tình trạng khủng hoảng năng lượng đang bùng phát vì xung đột Trung Đông.

"Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu, nói giảm nói tránh là đang bất ổn, thì những hành động thiếu suy nghĩ của chính quyền Kiev có thể làm tình hình trầm trọng thêm, không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới", ông Peskov cho biết.

Bình luận của phát ngôn viên Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom xác nhận 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt TurkStream và Blue Stream đang trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong thời gian gần đây.

Cùng ngày 19/3, Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev đã cảnh báo EU về nguy cơ giá dầu và khí đốt ở lục địa già tăng vọt.

"Châu Âu sắp phải chứng kiến một 'cơn sóng thần' về giá dầu và giá khí đốt. Thảm họa này bắt nguồn từ sự thiếu khôn ngoan trong chiến lược bài Nga của giới chức EU. Chính họ là những người đã từ chối nguồn năng lượng đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí của Nga", ông Dmitriev nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu chính phủ nước này đánh giá tính khả thi và mức độ hợp lý của việc dừng cung cấp năng lượng cho thị trường châu Âu.

"Trong bối cảnh EU dự kiến áp đặt hạn chế bổ sung với năng lượng Nga và thậm chí có thể cấm hoàn toàn vào năm 2027, tôi cho rằng sẽ có lợi hơn nếu Nga chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường hấp dẫn hơn ngay từ bây giờ", ông Putin tuyên bố.