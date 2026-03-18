Theo báo Kyiv Independent, chính phủ Ukraine ngày 17/3 đã chấp nhận đề nghị của EU về kiểm tra và hỗ trợ sửa chữa đường ống Druzhba, đường ống dùng để trung chuyển dầu mỏ từ Nga sang Hungary và Slovakia.

"Công tác sửa chữa đường ống sắp hoàn tất và trạm bơm dự kiến sẽ được khôi phục trong khoảng một tháng rưỡi. Tất nhiên là trong điều kiện không có thêm bất kỳ cuộc tập kích nào từ Nga", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trong lá thư gửi EU.

Một phần của đường dẫn dầu Druzhba. Ảnh: Bloomberg

Thông tin của Kiev sau đó đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa xác nhận. Các chuyên gia của EU có thể được triển khai tới khu vực đường ống ngay trong những ngày tới.

Theo giới quan sát, động thái trên đã cho thấy sự nhượng bộ của Ukraine nhằm thuyết phục Hungary thông qua khoản vay 90 tỷ Euro của EU dành cho Kiev cũng như các gói trừng phạt mới chống Nga. Trong thời gian qua, căng thẳng giữa Kiev và Budapest liên tục leo thang vì vấn đề đường ống Druzhba.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto mô tả hành động của Kiev "mang tính chính trị", đồng thời kêu gọi khôi phục ngay lập tức nguồn cung dầu qua đường ống Druzhba. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo Ukraine: "Nếu chúng tôi không có dầu, Kiev sẽ không có tiền".