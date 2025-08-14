Sáng 14/8, CLB Đông Á Thanh Hóa tổ chức Lễ xuất quân tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025/26. Ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch CLB, nhấn mạnh: "V.League 2025/26 sẽ khốc liệt hơn những mùa giải trước, nhưng cũng là cơ hội để Thanh Hóa vươn lên, khẳng định vị thế và chinh phục đỉnh cao. Bóng đá không chỉ là thắng thua, mà còn là hành trình của niềm tin, đoàn kết, của những trái tim cùng chung nhịp đập giành chiến thắng".

CLB Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân vào sáng 14/8. Ảnh: N.Đ

Ở mùa giải năm nay, Thanh Hóa đặt mục tiêu giành thứ hạng cao tại V-League 2025/26 cũng như Cúp Quốc gia. Đội bóng xứ Thanh quyết tâm tạo những trận đấu đẹp mắt, fair-play và chuyên nghiệp.

Về nhân sự, Thanh Hóa đón sự trở lại đầy quan trọng của tuyển thủ Doãn Ngọc Tân sau chấn thương, bên cạnh những trụ cột quen thuộc như Văn Thắng, Ngọc Tân, Quốc Phương, Thái Sơn, Văn Lợi, Ribamar, Rimario ... Ngoài ra, Thanh Hóa cũng chiêu mộ nhiều bản hợp đồng chất lượng như trung vệ Quế Ngọc Hải, Lục Xuân Hưng, ngoại binh Mamadou, Odilzhon Abdurakhmanov.

HLV Choi Won Kwon rất tự tin bước vào mùa giải 2025/26. Ảnh: N.Đ

Dẫn dắt đội bóng xứ Thanh là HLV Choi Won Kwon. Chiến lược gia người Hàn Quốc từng là trợ lý HLV Kim Sang Sik trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam.

Ở trận ra quân tại vòng 1 V-League, Thanh Hóa tiếp đón SHB Đà Nẵng, lúc 18h ngày 17/8 trên SVĐ Thanh Hóa.