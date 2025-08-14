VAR giúp “hạ nhiệt” nhưng chưa hết sóng gió

Mùa giải V-League 2024/25 mở ra một chương mới trong công tác trọng tài với việc ứng dụng VAR được triển khai rộng và có hệ thống hơn.

Kết quả, số vụ tranh cãi về các quyết định của trọng tài giảm rõ rệt so với những mùa trước. Các tình huống nhạy cảm như công nhận bàn thắng hay phạt penalty ngày càng ít tạo ra tranh cãi kéo dài, bởi phần lớn các quyết định đã được kiểm chứng bằng hình ảnh và quy trình rõ ràng.

Công tác trọng tài ở V-League 2024/25 đã tốt hơn...

Sự hiện diện của tổ trợ lý VAR chuyên trách giúp giảm áp lực cho trọng tài trên sân, tạo điều kiện để họ đưa ra quyết định chính xác hơn. Tổng thể, công tác trọng tài mùa vừa qua được đánh giá tạm ổn.

Dẫu vậy, “ổn” không có nghĩa là “hoàn hảo”. Mùa 2024/25 vẫn ghi nhận vài sự cố liên quan tới phát ngôn của HLV, phản ứng nặng nề của đội bóng và những chỉ trích công khai nhằm vào tổ trọng tài.

Và tất nhiên, việc phản ứng cũng xuất phát từ những quyết định chưa chính xác, hoặc gây cho các đội bóng sự “ức chế nhẹ” từ các Vua áo đen, nhưng nhìn chung so với trước đây công tác cầm cân nảy mực tại V-League đã khởi sắc hơn.

Thách thức cho các trọng tài ở chiến dịch mới

Bước vào mùa giải 2025/26, áp lực dành cho đội ngũ trọng tài hứa hẹn gia tăng mạnh. Điểm mấu chốt là tính cạnh tranh của giải đấu đã được nâng lên khá nhiều so với trước đây.

Nhìn vào độ chịu chi của các CLB trên thị trường chuyển nhượng có thể thấy V-League 2025/26 dự báo sẽ rất căng thẳng, hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt nên nhiệm vụ cầm cân nảy mực của các Vua áo đen cũng chịu không ít áp lực.

Nhưng với tính chất căng thẳng ở mùa tới, e không dễ cho các vua sân cỏ

Thêm nữa, sự góp mặt của các ngoại binh chất lượng cao và lực lượng Việt kiều kỳ vọng mang tới cho V-League tốc độ, thể lực và lối chơi tinh tế hơn dẫn tới các tình huống tranh chấp trở nên phức tạp buộc trọng tài phải xử lý nhanh, chuẩn hơn.

Có thể thấy, mùa giải 2025/26 là bước thử thách lớn cho công tác trọng tài Việt Nam. Hi vọng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các ông Vua sân cỏ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để giúp V-League đáng xem hơn như sự chờ đợi từ người ham mộ giới chuyên môn.