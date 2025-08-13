U23 Australia thể hiện sức mạnh áp đảo trước các cô gái Timor-Leste. Ngay phút thứ 2, McKenna treo bóng chính xác để Holly Furphy bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Chỉ 10 phút sau, thủ môn Da Costa xử lý hỏng, tạo điều kiện cho Alana Jancevski dễ dàng nhân đôi cách biệt. Phút 30, Sasha Grove kiến tạo để Furphy hoàn tất cú đúp, trước khi Grace Johnston lập siêu phẩm sút xa ở phút 44, khép lại hiệp một với tỷ số 4-0.

U23 Australia dễ dàng đè bẹp Timor-Leste 9 bàn không gỡ - Ảnh: Asean Football

Bước sang hiệp hai, các cô gái đến từ xứ sở chuột túi chỉ mất một phút để có bàn thứ năm khi Da Costa mắc sai lầm, để bóng bay thẳng vào lưới.

Phút 58, Emilia Makris ghi bàn may mắn sau pha đệm bóng bật người hậu vệ đối phương. Bốn phút sau, McKenna lập công, nâng tỷ số 7-0. Aideen Kean khép lại chiến thắng hoành tráng với cú đúp ở các phút 79 và 82.

Nữ Myanmar loại Philippines với trận hòa 1-1 - Ảnh: Asean Football

Kết quả này đưa U23 Australia đứng nhì bảng B, giành vé vào bán kết và sẽ chạm trán đội chủ nhà - tuyển nữ Việt Nam.

Ở trận đấu còn lại, ĐT nữ Myanmar xuất sắc cầm hòa Philippines với tỷ số 1-1 để giữ ngôi đầu bảng B, đối thủ của họ là Thái Lan ở vòng bốn đội xuất sắc nhất.

Xếp hạng bảng B chung cuộc