Ngày 13/8, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bước vào ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm. Ca phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ đồng hồ.

Sau phẫu thuật, Văn Toàn ở lại bệnh viện tại TP.HCM 1-2 ngày để kiểm tra, sau đó anh được xuất viện và bắt đầu bước vào tiến trình tập luyện hồi phục.

HLV Vũ Hồng Việt gọi điện động viên Văn Toàn. Ông cho biết, đội bóng sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiền đạo số 9 có thể sớm quay lại tập luyện cùng đội.

Văn Toàn sẽ trở lại vào đầu năm 2026.

Theo nhận định của các bác sỹ CLB Thép Xanh Nam Định, Văn Toàn dự kiến mất khoảng 5-6 tháng để trở lại thi đấu.

Như vậy, chân sút người Hải Phòng (Hải Dương cũ) lỡ hẹn với lượt đi V-League 2025/26, đồng thời vắng mặt ở tuyển Việt Nam đến hết năm 2025.

Việc Văn Toàn dưỡng thương khoảng nửa năm buộc HLV Vũ Hồng Việt phải có phương án thay thế nhằm chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2025/26 với 5 đấu trường tham dự.